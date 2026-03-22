Kreisliga Cuxhaven: Der Spieltag im Überblick Hollen-Nord schlägt Duhnen und meldet sich im Kampf um die Meisterschaft zurück von FuPa Lüneburg · Heute, 20:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Harneit

Der Spieltag im Überblick:

Im Duell unter Flutlicht setzte sich der FC Hagen/Uthlede II klar mit 5:0 gegen den FC Wanna-Lüdingworth durch. Tarik Kriete eröffnete in der 12. Minute den Torreigen, als er nach einem präzisen Pass aus dem Mittelfeld ins Netz traf. Nach der Halbzeit erhöhte Luca Brünjes auf 2:0 (50.). Kriete schnürte seinen Doppelpack in der 64. Minute, bevor Marik-Tim Peters nur zwei Minuten später auf 4:0 stellte. Den Schlusspunkt setzte Jonas Knoblauch in der 90. Minute.

Im Spiel zwischen dem TSV Wehden und der SpVgg BISON setzte sich die Gastmannschaft mit 2:1 durch. Nach der Pause trafen Marvin Dohrmann und Simon Weyts für Bison. Dennis Steiner erzielte den zwischenzeitlichen Ausgleich.

In einem spannenden Kreisliga-Spiel ging Sahlenburg früh durch Metin Kaya in der 7. Minute in Führung. Nach einem missratenen Rückpass des TSV, nutzte Kaya die Chance und schob die Kugel ins Netz. Trotz weiterer Chancen, darunter ein Kopfball von Tufan Kürkan, blieb es zur Halbzeit beim 1:0. Nach der Pause musste Sahlenburg in Unterzahl spielen, da Slavik Isaenko in der 46. Minute die Rote Karte sah. Geversdorf nutzte die Überzahl und glich in der 69. Minute durch Ole Buchterkirch aus. Sahlenburg verteidigte tapfer und sicherte sich einen Punkt.

Im Topspiel der Kreisliga Cuxhaven setzte sich der TSV Hollen-Nord souverän mit 3:0 gegen den Duhner SC durch. Tobias Buck traf in der 45. Minute zum 1:0. Kilian Heidtbrock erhöhte in der 65. Minute und Björn Buck krönte die Leistung in der 79. Minute mit dem dritten Treffer. Somit meldet sich der TSV im Kampf um die Tabellenspitze zurück.

Im Sportpark Loxstedt trafen am Sonntag die heimischen Spieler des TV Loxstedt auf die SG Am Dobrock. Die Gäste dominierten das Spiel von Beginn an und gingen bereits in der 4. Minute durch Jannik Reyelts in Führung. Ein präziser Steckpass von Thorben Steen ermöglichte Reyelts, im Eins-gegen-Eins gegen den Torwart unten links einzuschieben. Nur acht Minuten später erhöhte Steen selbst mit einem beeindruckenden Fernschuss aus 30 Metern auf 0:2. In der 73. Minute erhöhte Jan Baack auf 0:3, nachdem Felix Hasselbusch eine Lücke in der Abwehr entdeckte. Reyelts setzte in der 82. Minute den Schlusspunkt zum 0:4, nachdem er erneut von Hasselbusch bedient wurde.

In der Partie zwischen dem SC Hemmoor und der SG Neuenwalde/Krempel/Holßel fiel das erste Tor in der 28. Minute durch Julian Schmidt, der das Heimteam mit 1:0 in Führung brachte. Kurz vor der Halbzeit gelang Junior Jesus Barroso Gonzalez per Elfmeter der Ausgleich für die Gäste. In der Nachspielzeit sicherte Barroso Gonzalez mit seinem zweiten Treffer den 2:1-Sieg für SG Neuenwalde/Krempel/Holßel.

In einem packenden Duell trennten sich der TSV Otterndorf und die SG FAW mit 3:3. Niklas Thiel brachte die Gastgeber früh in der 5. Minute in Führung. Doch Maik von Glahn glich nur neun Minuten später aus. Daniel Fink sorgte in der 49. Minute für das 2:1, bevor Jasko Kück und Jonas Wirries die Gäste auf 3:2 brachten. In der Nachspielzeit rettete Jasper Mangels den Punkt für Otterndorf.