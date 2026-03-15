Kreisliga Cuxhaven: Der Spieltag im Überblick Abbruch beim Spitzenreiter +++ Wanna verliert in der Nachspielzeit +++ FAW kommt unter die Räder von FuPa Lüneburg · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: FuPa Lüneburg

Der 20. Spieltag der Kreisliga Cuxhaven im Überblick:

Der TSV Hollen-Nord und die SF Sahlenburg trennten sich mit einem 2:2-Unentschieden. Die Gäste gingen früh in Führung: Senad Lekaj verwandelte eine präzise Flanke von Tufan Kürkan per Kopfball in der 21. Minute. Hollen drängte auf den Ausgleich und hatte mehrere Chancen, darunter einen Lattenkracher kurz vor der Pause. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte erzielte Ben-Jaron Golkowski per Kopfball nach einer Ecke den 1:1-Ausgleich. Nach der Pause nutzte Tobias Buck einen Fehler in der Sahlenburger Abwehr und brachte Hollen in der 57. Minute mit 2:1 in Führung. Doch ein Elfmeter, den Marcel Awe in der 66. Minute verwandelte, sorgte für den 2:2-Endstand. In der Schlussphase sah Tobias Grunert die Gelb-Rote Karte.

Das Spiel zwischen Duhner SC und TV Loxstedt endete vorzeitig. Beim 4:0-Halbzeitstand kamen die Loxstedter, die erneut stark dezimiert antraten, nicht wieder auf das Feld zurück.

In der Partie zwischen der SpVgg BISON und dem TSV Geversdorf in der Kreisliga Cuxhaven setzte sich der Gast mit 2:1 durch und hält weiter den Relegationsplatz.

In einem packenden Duell setzte sich der TSV Wehden knapp mit 3:2 gegen den FC Wanna-Lüdingworth durch. Mahir Gürsoy brachte die Gäste früh in der 3. Minute in Führung. Niklas Schult glich in der 66. Minute für die Gastgeber aus, doch Gürsoy traf nur zwei Minuten später erneut. Schult sorgte per Freistoß in der 75. Minute für das 2:2, bevor Morten de Vos in der Nachspielzeit per Elfmeter den Sieg für Wehden sicherte.

In einem spannenden Duell fiel das einzige Tor der Partie in der 76. Minute. Tarik Kriete erzielte den entscheidenden Treffer für die Gäste und sicherte somit den 1:0-Sieg.

In einem torreichen Spiel triumphierte der TSV Lamstedt gleich mit 7:2 bei der SG FAW. Timo Stelling eröffnete bereits in der 6. Minute das Torfestival. Ein Elfmeter von Leander Quell erhöhte auf 2:0, bevor Maik von Glahn und Gedeon Meyer für den Ausgleich sorgten. Dustin Uthe war dann der Mann des Spiels mit drei Toren, während Quell und Diercks das Ergebnis auf 7:2 schraubten.

Die SG Neuenwalde/Krempel/Holßel setzte sich mit 3:1 gegen den TSV Otterndorf durch. Rene Schmitt traf mit einem Freistoß in der 32. Minute. Eike Wettwer erhöhte in der 71. Minute mit einem Abstauber auf 2:0. Schmitt schnürte seinen Doppelpack in der 87. Minute, bevor Otterndorf in der Nachspielzeit durch einen Treffer von Niklas Thiel auf 3:1 verkürzte.