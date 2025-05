– Foto: FuPa Lüneburg

Kreisliga Cuxhaven: Der Spieltag im Überblick FC H/U II weiter mit Chance auf Relegation +++ Langen tritt zu acht an +++ Nordholz/Oxstedt kommt erst gar nicht Verlinkte Inhalte Kreisliga Cuxhaven SG FAW Hagen/Uthl. II SG Nordholz Hollen-Nord + 12 weitere

Der 29. Spieltag der Kreisliga Cuxhaven im Überblick:

In der Begegnung zwischen dem TSV Altenwalde und dem TSV Otterndorf fiel das erste Tor bereits in der 7. Minute durch Torjäger Niklas Thiel, der Otterndorf mit 1:0 in Führung brachte. Doch Altenwalde kämpfte und glich in der 32. Minute durch Lars Westhoff aus. Kurz vor der Halbzeit gelang Benedict Griemsmann das 2:1 für die Gastgeber. In der 59. Minute verwandelte Marco Yunus einen Elfmeter zum 3:1-Endstand.

In einem packenden Duell trennten sich der FC Geestland und die SpVgg BISON mit 3:3. Vor der Halbzeit trafen Kilian Köster und Till Tessmer für Bison, Paul Schmidt und Paul Koslowski trafen für die Hausherren. Dann ging der FC Geestland nach einem Tor von Gianluca Tulke in Führung. Er verwandelte einen Strafstoß. Jan-Philip Griemsmann erzielte den 3:3-Endstand. Im letzten Saisonspiel muss der FC in Otterndorf antreten.

Im Spiel zwischen dem SC Hemmoor und TV Langen reisten die Gäste nur mit acht einsatzbereiten Spielern an. Nach einer Stunde wurde die Partie beim Stand von 6:0 abgebrochen.

Im Kanalstadion fand das spannendes Duell zwischen dem TSV Altenbruch und Duhner SC statt, das mit einem 5:3 für die Gäste endete. Duhnen eröffnete das Spiel früh mit einem Elfmeter, den Marcel Kolberg sicher verwandelte. Joshua Noel Milakovic erhöhte kurz vor der Halbzeit auf 2:0. Altenbruch zeigte jedoch Kampfgeist und glich durch Steffen Allers und Malik Sgryska direkt nach der Pause aus. Duhnen konterte stark und erzielte durch Kevin Fürst, Felix Wohler und Timo Heinrich drei weitere Tore. Altenbruchs Anschluss durch einen Treffer in der 84. Minute kam zu spät. In der Nachspielzeit sah Christoph Wilms die Rote Karte wegen einer Notbremse, und Kolberg verschoss einen weiteren Elfmeter. Für Altenbruch kommt es nun am kommenden Samstag zum Duell gegen den Tabellenletzten TV Langen.

Am Sonntagmittag trafen auf dem Sportplatz an der Blumenstraße der FC Hagen/Uthlede II und der VfL Wingst aufeinander. Die Heimelf siegte mit 2:0 und kann den Abstand auf den FC Geestland auf zwei Punkte verkürzen. Leif Hasselbring erzielte in der 69. Minute das erste Tor und zwölf Minuten später erhöhte Tarik Kriete auf 2:0 und sicherte den Sieg für Hagen/Uthlede.

In der ersten Halbzeit brachte Leon Diercks Lamstedt per Elfmeter in Führung (44. Minute). Nach der Pause erhöhte Mathis Kackmann mit einem Doppelpack auf 3:0. Anthony Gonzalez Arango sorgte für den Anschlusstreffer (76.), doch ein verschossener Elfmeter von Wehdel ließ die Hoffnung schwinden. Dustin Uthe stellte in der Nachspielzeit auf 4:1.

Die SG Frelsdorf/Appeln/Wollingst gewann die Partie in Wehden mit 3:1. Gedeon Meyer traf in der 23. Minute zur Führung. Justus Louwes erhöhte in der 55. Minute auf 2:0, bevor Niklas Städtler in der 73. Minute das 3:0 erzielte. Laurin Erdmann traf in der 85. Minute für Wehden, doch der Anschluss kam zu spät. Wehden muss das letzte Spiel in Wehdel zwingend erfolgreich bestreiten, denn auf Langener Schützenhilfe sollte sich die Elf nicht verlassen.