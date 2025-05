Kreisliga Cuxhaven: Der Spieltag im Überblick

Archiv – Foto: T. Bornhöft

Der 28. Spieltag der Kreisliga Cuxhaven im Überblick:

In der 62. Minute erzielte Niklas Behrens das entscheidende Tor für die SpVgg Bison, die den fünften Heimsieg einfuhren. Für Aufsteiger Otterndorf ist der Kampf um den zweiten Tabellenplatz somit sehr wahrscheinlich vorbei.

In der Begegnung zwischen dem TSV Altenwalde und TSV Hollen-Nord behielt der Meister die Oberhand. Jan-Lukas Mergard eröffnete das Schützenfest bereits in der 6. Minute. Nur sechs Minuten später, in der 12. Minute, erhöhte Tobias Buck mit einem unglücklichen Eigentor auf 2:0. Mergard war nicht zu stoppen und erzielte bis zur 32. Minute insgesamt drei Tore. Björn Buck verkürzte für Hollen-Nord vor der Pause auf 4:1. Nach dem Seitenwechsel war es Marvin Wähling, der per Kopfball das 5:1 erzielte, gefolgt von Malte Stanze, der auf 6:1 erhöhte. Luis Rahn sorgte in der 50. Minute für den Endstand von 6:2.

Im Kellerduell zwischen dem TSV Wehden und der SG Nordholz/Oxstedt dominierte die Heimmannschaft und siegte mit 6:1. Mahir Gürsoy eröffnete in der 27. Minute nach einer Vorlage von Marian Schlesinger das Torfestival. Nur zwei Minuten nach Wiederanpfiff erhöhte Gürsoy auf 2:0, gefolgt von einem Elfmeter, den er zum 3:0 verwandelte. Morten de Vos steuerte das 4:0 bei, bevor Killian Borkowski in der 72. Minute auf 5:0 erhöhte. Dean Brandes erzielte den Ehrentreffer für die Gäste, doch Morten de Vos setzte den Schlusspunkt zum 6:1. Damit verlassen die Wehdener wieder den Abstiegsrang.

Im Spiel zwischen der SG Frelsdorf/Appeln/Wollingst und dem TSV Lamstedt begann das Spiel nicht gut für die Hausherren. Dustin Uthe brachte die Gäste in der 25. Minute in Front. Doch die SG antwortete stark: Niklas Städtler glich in der 38. Minute aus. In der zweiten Halbzeit übernahm die SG FAW das Kommando. Städtler traf erneut in der 68. Minute, nach einem Zuspiel von Maik von Glahn. Nur zwei Minuten später erhöhte er auf 3:1, als er eine Vorarbeit von Hauke Wolthoff verwertete. Fynn Haaren setzte in der 88. Minute den Schlusspunkt zum 4:1.

In der Partie zwischen dem Absteiger TSV Wehdel und dem FC Hagen/Uthlede II fiel das erste Tor in der 16. Minute durch Lukas Beckfeld. In der 82. Minute gelang Steven Wasnin der Ausgleich für die Gastgeber. Doch nur sechs Minuten später traf A-Junior Julian Obst in seinem ersten Ligaeinsatz und sicherte den Gästen den 2:1-Sieg.

In einem packenden Duell trennten sich der VfL Wingst und der TSV Altenbruch 3:3. Dabei sah der VfL nach einer 3:0-Führung schon wie der Sieger aus. Jan Baack brachte die Gastgeber mit zwei Toren in Führung (15., 31.). Nach einem Elfmeter traf Jan-Niklas Haß zum 3:0 (52.). Doch Altenbruch kämpfte sich zurück: Nicolas Wilms (64.) und Malik Sgryska (67.) verkürzten. Ein Abseitstor von Andre Filipe Ferreira Matos (76.) wurde nicht anerkannt, doch in der Schlussphase glich er zum 3:3 aus (84.).

In der 25. Minute brachte Timo Heinrich die Heimelf in Führung. Felix Wohler erhöhte in der 75. Minute per Kopfball auf 2:0. Das Spiel war geprägt von intensiven Zweikämpfen, doch die Duhner verteidigten ihren Vorsprung souverän.