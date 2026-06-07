Kreisliga Cuxhaven: Der letzte Spieltag im Überblick

– Foto: Andreas Harneit

Während der Duhner SC als Meister auf Abschiedstournee durch die Kreisliga tingelt, darf der TSV Geversdorf in der Relegation gegen den TSV Wiepenkathen um den Aufstieg kämpfen. Für den TV Loxstedt und den SC Hemmoor bedeutet die Nachricht über den Verzicht des TSV Wehden auf einen Startplatz in der kommenden Saison einen rettenden Strohhalm – die Abstiegsränge sind zwar belegt, doch die Hoffnung auf den Klassenerhalt lebt durch diese Konstellation mehr denn je. Aus der Bezirksliga kommt kein Verein in die Liga zurück. Der FC Wa-Lü ist derweil offiziell gerettet. Der letzte Spieltag im Überblick:

Land Wursten sah lange wie der Sieger aus, als L. Stöven (37.) und C. Lange (43.) für eine 2:0-Pausenführung sorgten. Doch Sahlenburg kam mit viel Energie aus der Kabine. D. Cakmak (56.) und M. Awe mit einem Doppelpack (59., 86.) drehten die Partie komplett und sorgten für ein versöhnliches Saisonende für die Gäste.

Ein denkwürdiger Nachmittag in Lamstedt, der vor allem im Zeichen eines Mannes stand: Leander Quell. Mit seinen Toren sicherte sich Quell in diesem Spiel die Torjägerkanone der Liga und krönte damit seine überragende Saisonleistung. Die Partie war eine einseitige Angelegenheit, in der sich die Hausherren in einen Rausch spielten. Neben Quell trafen L. Stelling (6.), D. Uthe (21.), L. Diercks (57., 62.), J. Butt (71.) und M. Staats (84.). Für den TV Loxstedt endete die Saison mit einer herben Niederlage, doch der Blick geht nach vorne: Es besteht trotz des Abstiegsplatzes weiterhin die Chance auf den Klassenerhalt.

Ein Remis zum Abschluss: Hagen/Uthl. II legte durch L. Dobkowitz (16.) und S. Schoof (38.) vor, doch Hollen-Nord zeigte Nehmerqualitäten. R. Brandt (45.+4) kurz vor der Pause und T. Buck (nach der Pause) sorgten für die Punkteteilung.

Der frischgebackene Meister aus Duhnen zeigte auch im letzten Saisonspiel, warum er ganz oben steht. Zwar konnte M. de Vos die Gastgeber in der 29. Minute überraschend in Führung bringen, doch die Antwort des Meisters ließ nicht lange auf sich warten. D. Curras Fonseca drehte mit drei Treffern (38., 67., 82.) die Partie fast im Alleingang, unterstützt durch Tore von F. Wohler (56.) und B. da Silva Oliveira (61.). Für Wehden, die sich zur neuen Saison aus der Kreisliga zurückziehen werden, war es ein emotionaler Abschied vom Ligabetrieb und vielen Spielern, während Duhnen seine Meistersaison eindrucksvoll abrundete.

Nach einer hart umkämpften ersten Halbzeit brachte J. von Essen die Gastgeber in Führung (39.). Obwohl die SG Am Dobrock durch T. Steen (53.) und T. Schlobohm (70.) zweimal ausgleichen konnte, bewies Geversdorf Moral. J. von Essen (59.), O. Buchterkirch (90.) und N. Itgen (90.+4) belohnten den Kampfgeist mit späten Treffern. Nun liegt der Fokus voll auf dem Relegationsspiel gegen den TSV Wiepenkathen.

BISON ging durch M. Dohrmann (60.) zwar in Führung, verlor danach aber den Faden. Die SG Neuenwalde/Krempel/Holßel nutzte die Schwächephase konsequent aus und drehte durch M. Scherer (75.), P. Grewe (77.) und L. Schlake (85.) das Spiel zu ihren Gunsten.

Der FC Wa-Lü kann aufatmen: Trotz der knappen 3:4-Niederlage gegen die SG FAW ist der Klassenerhalt gesichert. In einem offenen Schlagabtausch trafen für Wa-Lü R. Beyer (27.), J. Wirries (49.) und N. Schult (55., 86.). Die SG FAW erwies sich jedoch als effizienter und sicherte sich durch die Tore von M. Westphal (18.), G. Meyer (24., 30.) und ein weiteres Tor von J. Wirries zum 2:4 die drei Punkte. Die Rote Karte für Westphal (73.) änderte am Ausgang nichts mehr.