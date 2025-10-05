– Foto: FuPa Lüneburg

Kreisliga Cuxhaven: Der 9. Spieltag im Überblick Geversdorf kassiert Klatsche in Lamstedt +++ FAW weiter auf dem Vormarsch +++ Abbruch in Hemmoor

Der 9. Spieltag der Kreisliga Cuxhaven im Überblick:

Im spannenden Spiel zwischen SF Sahlenburg und der SG Am Dobrock endete das Spiel mit einem 3:3-Unentschieden. Die Gäste gingen früh in der 17. Minute in Führung. Sahlenburg reagierte jedoch prompt: In der 29. Minute erzielte Ronny Richter den Ausgleich, nachdem Denniz Cakmak die Vorlage gegeben hatte. Doch ein Eigentor der Gastgeber brachte Dobrock erneut in Führung (35.). Marcel Awe sorgte kurz nach der Halbzeit für den Ausgleich (48.). In der 79. Minute ging Dobrock erneut in Führung, doch in der Nachspielzeit erzielte Alexandru Lica per direktem Freistoß den Ausgleich.

Im Duell zwischen den Aufsteigern TV Loxstedt und FC Land Wursten teilten sich die Teams die Punkte. Julian Wiegand brachte die Gäste in der 11. Minute in Führung, gefolgt von einem Elfmeter-Tor von Fabien Heins in der 26. Minute, welches das 0:2 bescherte. TV Loxstedt kämpfte zurück: Jasper Bertz verkürzte in der 56. Minute. In der Nachspielzeit sorgte Jannik Godt für den späten Ausgleich und sicherte den Punkt.

In der Partie zwischen dem TSV Hollen-Nord und der SG FAW setzte sich die Gastmannschaft klar mit 3:0 durch. Sören Hollen traf in der 16. Minute für die Müller-Elf. In der zweiten Halbzeit erhöhte Maik von Glahn in der 53. Minute auf 2:0, bevor Joshua Schmitt in der Nachspielzeit nach einer Ecke den Schlusspunkt setzte.

Im Duell zwischen Duhner SC und SG Neuenwalde/Krempel/Holßel setzten sich die Gastgeber mit 2:0 durch. Marcel Kolberg brachte Duhnen in der 15. Minute per Elfmeter in Führung, nachdem Hakar Abdo gefoult wurde. Nur fünf Minuten später erhielt Pascal Kohnke die Gelb-Rote Karte. Damian Curras Fonseca erhöhte in der 25. Minute mit einem sehenswerten Fernschuss auf 2:0.

Am Sonntagmittag trafen der FC Hagen/Uthlede II und der TSV Wehden an der Blumenstraße aufeinander. Das Spiel begann furios: In der 12. Minute traf Tarik Kriete zum 1:0 für die Heimelf. Nur drei Minuten später glich Laurin Erdmann mit einem präzisen Schuss nach Vorlage von Marcel Göddert aus. Doch Kriete war nicht zu stoppen und erzielte in der 26. Minute seinen zweiten Treffer zum 2:1 für Hagen/Uthlede II.

Der Tabellenführer ging in Lamstedt unter und kassierte gleich fünf Gegentore. Bennett Patjens eröffnete in der 10. Minute das Torfestival nach einer präzisen Vorlage von Dustin Uthe. Nur zwölf Minuten später erhöhte Leander Quell auf 2:0, erneut assistiert von Uthe. Patjens schnürte seinen Doppelpack in der 35. Minute und ließ Lamstedt mit 3:0 in die Halbzeitpause gehen. Nach dem Seitenwechsel war es wieder Patjens, der mit einem Fernschuss in der 58. Minute das 4:0 erzielte. Uthe krönte seine starke Leistung in der 63. Minute, als er nach einem Pass von Patjens den Endstand zum 5:0 erzielte.

Im Derby zwischen dem TSV Otterndorf und der SpVgg BISON endete das Spiel mit einem 1:1-Unentschieden. Nach einer torlosen ersten Halbzeit brachte Jan-Philip Griemsmann die Gäste in der 61. Minute in Führung. Doch nur zwei Minuten später glich Niklas Thiel per Kopfball nach einer Flanke von Moritz Barg aus.