– Foto: Harneit

Kreisliga Cuxhaven: Der 8. Spieltag im Überblick Wanna punktet weiter +++ Loxstedt und Hemmoor tief im Keller +++ FAW klettert

Der 8. Spieltag der Kreisliga Cuxhaven im Überblick:

Im Derby vor über 250 Zuschauern zwischen dem FC Wanna-Lüdingworth und dem TSV Otterndorf brachte Jannis Horeis die Hausherren nach einer Vorlage von Niklas Schult in Führung. Doch Otterndorf antwortete schnell: Niklas Thiel nutzte einen Fehler in der Abwehr und glich kurz darauf aus. In der 75. Minute sorgte ein unglückliches Eigentor nach einem Einwurf von Tim Michael für die erneute Führung der Wanna-Lüdingworth. Wannas Keeper Görse sicherte mit starken Paraden den knappen 2:1-Sieg vor 250 Zuschauern gegen die favorisierten Otterndorfer.

Im Ostestadion von Geversdorf fand am Freitagabend das Flutlichtspiel zwischen dem Tabellenführer TSV Geversdorf und dem FC Hagen/Uthlede II statt. Die Gäste gingen in der 20. Minute durch einen Elfmeter von Leif Hasselbring mit 1:0 in Führung. Doch Geversdorf schlug im zweiten Abschnitt zurück. Ole Buchterkirch verwandelte in der 56. Minute einen Elfmeter zum Ausgleich. Piet Faber brachte Geversdorf in der 63. Minute mit 2:1 in Führung, bevor Buchterkirch in der Nachspielzeit erneut zuschlug (90+1). Jan-Hendrik Mahler setzte mit einem Freistoß in der 90+6 Minute den Schlusspunkt zum 4:1. Zwei Platzverweise für den FC H/U II und zahlreiche Karten prägten das hitzige Spiel.

Im Duell zwischen der SpVgg BISON und dem TSV Lamstedt setzte sich der Gast mit 2:0 durch. Bennett Patjens brachte Lamstedt in der 19. Minute in Führung, als er nach Vorarbeit von Dustin Uthe ins Netz traf. Nach der Halbzeit erzielte Uthe ein Abseitstor, bevor Patjens in der 66. Minute mit einem weiteren Treffer, diesmal vorbereitet von Jonas Läsche, den Endstand erzielte.

Im Spiel zwischen dem TSV Wehden und den Sportfreunden aus Sahlenburg setzten sich die Gastgeber mit 4:2 durch und können vorerst etwas durchatmen. Nach einem starken Start der Gäste, die durch Marcel Awe in der 23. Minute in Führung gingen, wendete sich das Blatt. Wehden glich kurz nach der Halbzeit durch ein Eigentor von Aboubacar Keita aus. Dennis Steiner brachte Wehden in der 70. Minute in Führung, gefolgt von Morten de Vos, der in der 80. Minute auf 3:1 erhöhte. Sahlenburgs Alexandru Lica verkürzte, doch Steiner traf kurz vor Schluss erneut. Tufan Kürkan sah die Gelb-Rote Karte.

Die Gäste erwischten einen perfekten Start, als Denes Brüning bereits in der ersten Minute nach einer Vorlage von Bruno da Silva Oliveira das 0:1 erzielte. In der 20. Minute erhöhte Eloy Gomes-Peres auf 0:2, nachdem Justin-Marco Beckmann ihn bedient hatte. In der 30. Minute vergab da Silva Oliveira einen Foulelfmeter. Die zweite Halbzeit brachte keine Wende. In der Nachspielzeit konterte der DSC und Damian Curras Fonseca sorgte für den 0:3-Endstand.

In der 12. Minute brachte Leon-Alexander Rosengarten die Gäste in Front. Nach der Halbzeit gelang Eike Wettwer in der 52. Minute der Ausgleich für die Heimelf, als er einen Abpraller nach einem Schuss von Junior Jesus Barroso Gonzalez verwertete. Somit fand das Spiel keinen Sieger.

Auf dem Sportplatz in Frelsdorf gewann die SG FAW gegen Aufsteiger TV Loxstedt. Die Gastgeber dominierten zu Beginn das Spiel und konnten in der 14. Minute durch Maik von Glahn, nach einer Vorarbeit von Fynn Haaren, das erste Tor erzielen. Kurz vor der Halbzeit hatte Gedeon Meyer die Chance auf das 2:0, scheiterte jedoch am Torhüter. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Meyer in der 47. Minute per Kopfball auf 2:0. Sören Hollen legte in der 65. Minute nach und traf zum 3:0. Kevin Halbeck verkürzte für Loxstedt auf 3:1 (72.), doch Maik von Glahn setzte mit einem beeindruckenden 35-Meter-Schuss in der 83. Minute den Schlusspunkt zum 4:1.