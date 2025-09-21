– Foto: FuPa Lüneburg

Kreisliga Cuxhaven: Der 7. Spieltag im Überblick Geversdorf, Hollen-Nord und Duhnen gehen voran +++ Wanna überrascht auch in Lamstedt +++ FAW atmet nach 6:1 durch Verlinkte Inhalte Kreisliga Cuxhaven Geversdorf SG FAW Hagen/Uthl. II Hollen-Nord + 12 weitere

Der 7. Spieltag der Kreisliga Cuxhaven im Überblick:

Im Kreisliga-Duell am Jahnplatz dominierte der TSV Otterndorf den FC Land Wursten und siegte mit 4:0. Till Ubber brachte seine Farben in der 19. Minute in Front. Nach der Pause erhöhte Niklas Thiel in der 51. Minute, gefolgt von Tobias Gottschalks Treffer in der 60. Minute. Kilian Adam Pigula setzte den Schlusspunkt in der 88. Minute.

Im Stadtderby zwischen den SF Sahlenburg und dem Duhner SC sahen die Zuschauer ein spannendes und ereignisreiches Spiel. In der 7. Minute hatte Bruno da Silva Oliveira die Chance zur Führung, doch sein Freistoß traf die Latte. Tore fielen in dieser Partie erst spät. Ein Eigentor von Muhammed - Can Bozkurt brachte Duhnen in Führung. Timo Heinrich erhöhte in der 84. Minute auf 2:0. Marcel Awe verkürzte in der 86. Minute auf 1:2, doch Heinrich stellte in der Nachspielzeit auf 3:1 für Duhnen. Sahlenburgs Senad Lekaj sah zudem die Ampelkarte in der 76. Minute.

Im Sportpark Loxstedt traf die Heimelf des TV Loxstedt auf Mitaufsteiger SG Neuenwalde/Krempel/Holßel. Die Gäste gingen in der 24. Minute durch Philipp Grewe mit 1:0 in Führung. Nur fünf Minuten später erhöhte Yanneck von Oesen auf 2:0. In der zweiten Halbzeit sorgte ein unglückliches Eigentor von Hendrik Busch für das 3:0. Loxstedt fand kein Mittel gegen die starke Gästeabwehr und ziert weiter das Tabellenende.

In einem packenden Spiel setzte sich der TSV Hollen-Nord am Freitagabend mit 5:3 gegen die SG Am Dobrock durch. Thorben Steen brachte die Gäste früh in Führung (1'). Doch Hollen-Nord antwortete mit drei Toren in der ersten Halbzeit: Kilian Heidtbrock (18'), Rune Brandt (31') und Leon-Alexander Rosengarten (43') drehten das Spiel. Tobias Buck erhöhte auf 4:1 (63'), bevor Hauke Fastert (82') und Tim Schlobohm (86') für die Gäste verkürzten. In der Nachspielzeit stellte Heidtbrock mit einem Fernschuss aus der eigenen Hälfte den Endstand her.

Im Duell zwischen dem TSV Wehden und Tabellenführer TSV Geversdorf setzte sich die Gastmannschaft mit 3:1 durch. Drei ganz frühe Tore brachten die Hausherren auf die Verliererstraße. Fabian von Essen traf in der 8. Minute zur Führung, gefolgt von Ole Buchterkirch, der nur zwei Minuten später auf 2:0 erhöhte. In der 13. Minute stellte von Essen mit seinem zweiten Treffer auf 3:0. Dennis Steiner sorgte in der 39. Minute für den Ehrentreffer der Wehdener.

Am Freitagabend siegte der FC Hagen/Uthlede II mit 3:0 gegen die SpVgg BISON. Dabei blieb die Partie bis in die Schlussphase spannend. Tarik Kriete brachte die Gastgeber in der 29. Minute in Führung. In der Schlussphase erhöhte Jonas Knoblauch in der 87. Minute, gefolgt von Andre Stüßel, der in der Nachspielzeit den Endstand markierte.

Wanna-Lüdingworth hat es schon wieder getan. Der FC überraschte beim Auswärtsspiel in Lamstedt und sackte die Punkte ein. Jerome Weinlich brachte den FC in der 54. Minute mit 1:0 in Führung. Nur neun Minuten später erhöhte Niklas Schult auf 2:0, nachdem Jonas Görse ihm den Ball zuspielte. In der 66. Minute schnürte Schult seinen Doppelpack und stellte mit einem weiteren Treffer, vorbereitet von Weinlich, den Endstand von 3:0 her. Somit verschaffte sich der FC Wanna-Lüdingworth weiter Luft im Abstiegskampf.