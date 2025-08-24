– Foto: FuPa Lüneburg

Kreisliga Cuxhaven: Der 3. Spieltag Aufsteiger NKH siegt in Hagen +++ FAW siegt durch zwei späte Tore +++ Duhnen schiesst Otterndorf ab Verlinkte Inhalte Kreisliga Cuxhaven Geversdorf SG FAW Hagen/Uthl. II Hollen-Nord + 12 weitere

Der 3. Spieltag der Kreisliga Cuxhaven im Überblick:

Die Sportfreunde Sahlenburg feierten einen klaren Heimsieg gegen Aufsteiger TV Loxstedt. Tjark Delian Mense traf kurz vor der Halbzeitpause in der 45. Minute nach einer Vorlage von Marcel Awe. Nur sechs Minuten nach Wiederanpfiff erhöhte Alexandru Lica auf 2:0. Den Schlusspunkt setzte Marcel Awe in der 65. Minute per Elfmeter.

Die SpVgg BISON besiegte den FC Wanna-Lüdingworth mit 1:0. In einer umkämpften Partie fiel das einzige Tor des Spiels in der zweiten Halbzeit für die Hausherren, die den zweiten Saisonsieg einfuhren.

Im Ostestadion trafen am Sonntag der TSV Geversdorf und der FC Land Wursten aufeinander. Die Gastgeber gingen in der 34. Minute durch einen Elfmeter von Mark Ramm mit 1:0 in Führung. Ole Buchterkirch erhöhte in der 58. Minute auf 2:0. Luca Sperling verkürzte für Land Wursten per Elfmeter auf 2:1 (67.), doch Ramm stellte mit seinem zweiten Elfmeter zum 3:1 den Endstand her.

In einem packenden Duell setzte sich die SG FAW mit 4:3 gegen den TSV Wehden durch. Gedeon Meyer traf zunächst per Kopfball (16. Minute). Wehden antwortete durch Kilian Frenz (38.), doch Linus Jäger stellte kurz vor der Pause auf 2:1 für die Gäste. Im direkten Gegenzug glich Wehden erneut aus und nach Wiederanpfiff brachte Morten de Vos Wehden sogar in Führung (71.). Die Gäste schlugen dann in der Schlussphase zu: Maik von Glahn glich per Elfmeter aus (84.), bevor Hauke Wolthoff den Sieg für SG FAW sicherte (87.).

Der Aufsteiger entführte alle drei Punkte aus Hagen. Das Spiel begann intensiv, wobei beide Teams um Kontrolle rangen und es zunächst torlos zurück in die Kabinen ging. In der 57. Minute erzielte Leif Hasselbring per Elfmeter das 1:0 für Hagen, doch die Gäste reagierten prompt: In der 71. Minute verwandelte Junior Jesus Barroso Gonzalez einen Elfmeter zum 1:1. Nur neun Minuten später brachte Tjark Niklas Knippenberg die SG nach Flanke von Wettwer in Führung und diese brachten die Gäste über die Zeit.

In einer spannenden Partie zwischen dem TSV Lamstedt und der SG Am Dobrock setzte sich die Gastmannschaft mit 3:2 durch. Das Spiel begann mit einem unglücklichen Eigentor von Kenny Brünjes, das Lamstedt früh in Rückstand brachte (12.). Doch Dustin Uthe glich für die Gastgeber aus (21.). Jan Baack brachte die Gäste erneut in Führung (37.), bevor Leander Quell wieder für Lamstedt traf (67.). Ein weiteres Eigentor von Luca Stelling entschied das Spiel zugunsten des Spitzenreiters (79.).

Der Duhner SC besiegte den TSV Otterndorf deutlich mit 7:2. Bruno da Silva Oliveira eröffnete in der 18. Minute den Torreigen, gefolgt von Tobias Busch, der nur zwei Minuten später auf 2:0 erhöhte. Ein spektakulärer Fernschuss von Oliveira in der 39. Minute brachte das 3:0. Nach der Halbzeit traf Torben Müller für Otterndorf zum 3:1, doch Duhnen konterte mit einem Treffer von Timo Heinrich (64. Minute) und einem Elfmeter durch Daniel Kreth (72. Minute). Müller verkürzte erneut auf 5:2, bevor Marc Torres und Damian Curras-Fonseca in der Schlussphase für den 7:2-Endstand sorgten.