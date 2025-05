Kreisliga Cuxhaven: Der 27. Spieltag im Überblick

– Foto: FuPa Lüneburg

Der 27. Spieltag der Kreisliga Cuxhaven im Überblick:

Die Negativserie des TSV Wehden hält auch nach dem Trainerwechsel an. Gegen den Meister TSV Altenwalde unterlag das Team mit 1:2. Eike-Thorben Carstens brachte die Gäste in Front und Benedict Griemsmann baute die Führung auf 2:0 für den Spitzenreiter aus. Morten de Vos brachte Wehden in der Schlussphase noch einmal heran, doch am Ende jubelte der Meister, der zudem noch einen Strafstoß verschoss. Die Wehdener haben nun die Abstiegsränge erreicht.

Rückschlag für den FC Hagen/Uthlede II im Kampf um die Vizemeisterschaft. Im spannenden Duell am Freitagabend zwischen dem FC H/U II und der SG Frelsdorf/Appeln/Wollingst auf Kunstrasen fiel das einzige Tor der Partie in der 28. Minute. Vinzenz von Holten erzielte per Kopfball nach einer präzisen Flanke von Leon Dammann das 0:1.

Das Spiel findet am 14. Mai statt

Im Kanalstadion feierte der TSV Altenbruch einen überzeugenden 4:0-Sieg gegen den TSV Wehdel und verlässt die Abstiegsplätze. Malik Sgryska traf in der 19. Minute nach einer Vorlage von Andre Filipe Ferreira Matos. Nur zwei Minuten später erhöhte Steffen Allers auf 2:0, bedient von Max Pradella. In der zweiten Halbzeit baute Jesper Brümmer den Vorsprung auf 3:0 aus (65.). Sgryska krönte seine starke Leistung mit dem vierten Treffer in der 83. Minute, erneut assistiert von Ferreira Matos.

Gegen das Schlusslicht TV Langen setzte sich die SpVgg BISON mit 5:0 durch. Jan-Philip Griemsmann traf zunächst in der 33. Minute und kurz vor der Halbzeit erhöhte er auf 2:0. Nach dem Seitenwechsel legte Till Tessmer in der 58. Minute nach. Paul Brockmann und Niklas Behrens sorgten mit ihren Treffern in der 70. und 73. Minute für den klaren Endstand.

In der zweiten Halbzeit brachte Tobias Rother Geestland in Front. Nur elf Minuten später erhöhte Patrick Müller auf 2:0. Der FC Geestland konnte somit den Vorsprung vor dem FC Hagen/Uthlede II ausbauen. Zwei Punkte Vorsprung und das wesentlich bessere Torverhältnis lassen die Geestländer positiv auf die nächsten Partien schauen.

In einem spannenden Duell trennten sich der SC Hemmoor und der VfL Wingst mit einem 2:2-Unentschieden. Nach einer torlosen ersten Halbzeit brachte Lukas Richters die Hausherren in der 54. Minute mit 1:0 in Führung. Jan Baack glich für Wingst in der 76. Minute aus, doch Mika-Darian Stroh stellte nur zwei Minuten später den alten Abstand wieder her. In der Nachspielzeit sorgte ein Elfmeter für den Ausgleich durch Jan-Niklas Haß.