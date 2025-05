Archivfoto – Foto: FuPa Lüneburg

Kreisliga Cuxhaven: Der 26. Spieltag im Überblick Tumulte nach Altenwaldes Meisterschaft +++ Spielabbruch in Langen +++ H/U II zieht mit Geestland gleich Verlinkte Inhalte Kreisliga Cuxhaven SG FAW Hagen/Uthl. II SG Nordholz Hollen-Nord + 12 weitere

Der 26. Spieltag der Kreisliga Cuxhaven im Überblick:

Nur neun einsatzfähige Spieler konnte der Absteiger aus Langen zum Spiel gegen den TSV Otterndorf aufbieten. Nachdem sich die Hausherren verletzungsbedingt weiter dezimierten, wurde die Partie beim Stand von 0:8 abgebrochen. Die zweite Mannschaft der Langener fuhr dagegen mit fünfzehn Spielern zum Punktspiel nach Heerstedt.

Tobias Busch brachte die Heimelf in der 10. Minute in Führung. Doch die Gäste zeigten Kampfgeist: Jobst Christian Georg Märkle glich in der 76. Minute aus, gefolgt von Kilian Köster, der nur zwei Minuten später das entscheidende 1:2 erzielte.

Die Gäste aus Wehden gingen früh in Führung: In der 11. Minute traf Morten de Vos zum 0:1. Doch die Heimelf ließ sich nicht entmutigen und glich in der 24. Minute durch Tom Rahn, der nach einer Vorlage von Björn Buck traf, aus. In der zweiten Halbzeit übernahm Hollen-Nord das Kommando: Björn Buck erzielte in der 56. Minute das 2:1 nach Pass von Bennett Patjens. Kurz vor dem Schlusspfiff krönte Buck seine Leistung mit dem 3:1, vorbereitet von Tizian Stelling. Die Wehdener versinken somit immer weiter im Abstiegsstrudel.

In der 3-Tannen-Arena trafen sich der TSV Altenwalde und der TSV Lamstedt. Der Spitzenreiter tütete mit einem Remis die Meisterschaft und den Aufstieg in die Bezirksliga ein.

Nach einem ereignisarmen ersten Abschnitt brachte Brian Ottowitz Altenwalde in der 59. Minute in Führung. Doch in der Nachspielzeit, genauer gesagt in der 90.+3 Minute, verwandelte Leon Diercks einen Freistoß und Lamstedt kam zum Ausgleich. Damit steht Altenwalde als Meister fest. Leider gab es nach dem Schlusspfiff eine Rudelbildung und die Situation eskalierte kurzfristig. Es folgten Handgreiflichkeiten und zwei Altenwalder sahen Rot.

In Nordholz setzte sich der FC Hagen/Uthlede II mit 3:1 gegen die SG Nordholz/Oxstedt durch. Sie konnten das Spiel dominieren und die Punkte mit an die Blumenstraße nehmen. Für die Preßel-Elf erzielten Knoblauch, Koschade und Beisert die Tore. Die Hausherren trafen kurz vor dem Abpfiff. Der FC H/U II ist nun wieder punktgleich mit dem Tabellenzweiten Geestland.

Das Spiel zwischen der SG Frelsdorf/Appeln/Wollingst und dem TSV Altenbruch endete bereits am Mittwoch torlos mit 0:0.

Im Kreisliga-Duell zwischen dem TSV Wehdel und dem SC Hemmoor dominierte der Gast aus Hemmoor von Beginn an. Claas Wilhelmi eröffnete in der 19. Minute den Torreigen, gefolgt von Lukas Richters, der nur vier Minuten später auf 0:2 erhöhte. Mika-Darian Stroh stellte auf 0:3. In der Schlussphase verwandelte Linus Klamroth einen Elfmeter zum 1:3 für Wehdel, doch Stroh setzte dem Spiel mit einem weiteren Elfmeter-Tor in der Nachspielzeit das i-Tüpfelchen auf und besiegelte den Auswärtssieg.