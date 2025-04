Kreisliga Cuxhaven: Der 25. Spieltag im Überblick

– Foto: David Zimmer

Der 25. Spieltag der Kreisliga Cuxhaven im Überblick:

Im Duell zwischen dem FC Hagen/Uthlede II und dem TSV Altenwalde ging der Spitzenreiter als Sieger vom Platz. Die Heimelf ging bereits in der 2. Minute durch Simon-Tim Schoof in Führung, der nach einem Missverständnis in der Altenwalder Abwehr den Ball ins leere Tor schob. Nur zwei Minuten später glich Thomas Riske für die Gäste aus, als er nach einem Freistoß von Brian Ottowitz die Kugel hinter die Linie beförderte. In der 37. Minute verwandelte Marco Yunus einen Elfmeter zum 2:1 für Altenwalde. Hagen betrieb danach viel Aufwand, konnte den Ausgleich jedoch nicht mehr erzielen.

Am Freitagabend trafen sich 250 Zuschauer auf Herta's Höhe, als der TSV Lamstedt den TSV Hollen-Nord zum Börde-Derby empfing. In der 28. Minute sah Jan-Philip Denker von Hollen-Nord die Rote Karte. Lamstedt nutzte die Überzahl und erzielte in der 56. Minute das entscheidende Tor durch Leander Quell, der das Spiel auf 1:0 stellte. Es blieb bei diesem knappen Vorsprung und der TSV bleibt in Lauerstellung auf die Vizemeisterschaft.

In einem einseitigen Duell feierte der FC Geestland einen beeindruckenden 9:0-Sieg gegen den TSV Wehdel. Lars Hanewinkel eröffnete in der 19. Minute das Schützenfest und traf nach einer halben Stunde auch zum 2:0. Moritz Schmidt, Gianluca Tulke und erneut Hanewinkel machten schon vor der Pause alles klar. Max Koslowski (55. Minute) und Schmidt (60. Minute) sorgten für weitere Tore, bevor Tulke (65. Minute) und Timon Vogelsänger (70. Minute) den Endstand herstellten. Durch diesen Sieg springen die Geestländer wieder auf den zweiten Platz.

Am Jahnplatz trafen am Sonntag die Mannschaften TSV Otterndorf und TSV Wehden aufeinander. Die Gäste gingen früh in Führung: Lucas Kühn erzielte in der 20. Minute das 0:1. Doch nur drei Minuten später glich Kilian Adam Pigula für Otterndorf aus. In der zweiten Halbzeit drehten die Gastgeber auf: Ahmad Algassem Almohamad traf in der 60. Minute zum 2:1, gefolgt von Torben Müller, der in der 73. Minute auf 3:1 erhöhte. In der 75. Minute schnürte Pigula seinen Doppelpack und stellte den Endstand von 4:1 her.

Im Spiel zwischen dem TV Langen und dem Duhner SC dominierte der Gast deutlich. Kevin Fürst eröffnete das Torfestival in der 38. Minute. Nach der Halbzeit legte Felix Wohler in der 48. und 57. Minute nach. Justin-Marco Beckmann, Eloy Gomes-Peres und Raul Abal Estevez erzielten die restlichen Tore gegen das Schlusslicht.

Im Duell zwischen der SpVgg BISON und dem VfL Wingst gewannen die Gastgeber mit 3:0. Christian Märkle traf in der 14. Minute zum 1:0. Nur drei Minuten später erhöhte Nico Albers auf 2:0. In der 74. Minute setzte Albers den Schlusspunkt und erzielte sein zweites Tor.

Hemmoor ging früh in Führung: Luan Aman Kolata traf in der 25. Minute. Pascal Hoffmann erhöhte in der 52. Minute auf 2:0. Doch die Gäste kamen zurück: Hauke Wolthoff verkürzte in der 67. Minute und Leon Dammann erzielte den Ausgleich für die SG FAW.