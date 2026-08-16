Kreisliga Cuxhaven: Der 2. Spieltag im Überblick

– Foto: Andreas Harneit

Nach dem Seitenwechsel kam der FC Wa-Lü druckvoll aus der Kabine und verkürzte in der 47. Minute durch Niklas Schult, der nach einem Steckpass frei vor dem Tor eiskalt blieb. Die SG schüttelte sich kurz und übernahm anschließend wieder die Kontrolle. In der 73. Minute stellte Lion Schlake den alten Abstand wieder her, indem er sich aus rund 20 Metern ein Herz fasste und den Ball fulminant in die Maschen setzte. Den Schlusspunkt setzte Maurice Scherer in der 79. Minute, der zum 4:1-Endstand einschob. Die Gäste mussten die Partie zudem in Unterzahl beenden, da Jannis Horeis kurz vor Spielende in der 88. Minute nach einem harten Einsteigen die Gelb-Rot-Karte sah.

Die SG Neuenwalde/Krempel/Holßel hat ihr Heimspiel gegen den FC Wanna-Lüdingworth mit 4:1 für sich entschieden. Die Gastgeber bestimmten im ersten Durchgang das Geschehen auf dem engen Platz durch gepflegtes Kurzpassspiel. Nach einer halben Stunde brach Corvin Schmidt den Bann, als er eine mustergültige Hereingabe von Rene Schmitt überlegt zum 1:0 im langen Eck unterbrachte. Wenige Minuten später profitierte die SG von einem Standard: Ein Eckball von Hendrik von Döhlen segelte unhaltbar zum 2:0 in den Kasten.

Im Auswärtsspiel beim L.F.C.S. II musste sich Land Wursten mit 2:1 geschlagen geben. Nach 21 Minuten nutzten die Hausherren eine unzureichende Klärungsaktion zur frühen Führung. Die Gäste zeigten im Anschluss zwar gute Offensivaktionen und verzeichneten durch Patrik Knippenberg Pech, als sein Abschluss nach starkem Zusammenspiel nur an der Latte landete, ließen ihre Möglichkeiten jedoch ungenutzt. Kurz vor dem Pausenpfiff schlug Loxstedt eiskalt im Gegenstoß zu: Bennet Monsees vollendete einen Konter in der 43. Minute zum 2:0-Pausenstand. Nach dem Seitenwechsel drängte Land Wursten auf den Anschlusstreffer. Der Lohn folgte in der 79. Minute, als Jan-Ole Bornhorst einen Eckball direkt und sehenswert im langen Eck unterbrachte. In einer hektischen Schlussphase überschlugen sich dann die Ereignisse: Nach einigen umstrittenen Szenen und wachsender Frustration dezimierten sich die Gäste in der Schlussminute drastisch. Sowohl Fynn Grastorff als auch Tarek Weyts sahen kurz vor dem Abpfiff jeweils die Gelb-Rote Karte.

In einer über weite Strecken ausgeglichenen und umkämpften Partie dauerte es bis in die Schlussphase hinein, ehe die Gäste die Weichen auf Sieg stellten. Lange Zeit verteidigten die Hausherren diszipliniert, ehe F. von Essen in der 75. Minute den Bann brach und das 0:1 erzielte. SpVgg BISON versuchte in der Folge alles, um noch einmal zurückzukommen, lief dabei jedoch in der Schlussminute in die Entscheidung: J. Reyelts erhöhte in der 89. Minute auf 0:2. In der Nachspielzeit setzte F. von Essen mit seinem zweiten Treffer in der 92. Minute den Schlusspunkt zum 0:3-Endstand.

Zwei Treffer von L. Ketelsen ebneten der SG Nordholz den Weg zu einem 2:1-Auswärtserfolg bei Hollen-Nord. Bereits in der 6. Minute brachte Ketelsen die Gäste früh in Front, ehe er unmittelbar nach dem Seitenwechsel (49.) direkt nachlegte und auf 0:2 erhöhte. Hollen-Nord steckte daraufhin keineswegs auf und meldete sich durch den Anschlusstreffer von T. Buck in der 59. Minute im Spiel zurück. In der hart umkämpften Schlussphase warfen die Gastgeber alles nach vorne, doch Nordholz verteidigte den Vorsprung diszipliniert bis zum Abpfiff und nahm die Punkte mit auf die Heimreise.

Die SG Am Dobrock und der TSV Otterndorf haben sich mit einem 1:1-Unentschieden getrennt. In einer lange Zeit zähen Begegnung nahmen die Gäste das Heft kurz vor dem Pausentee in die Hand, als Philipp Steinhauser in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs (45.+5. Minute) nach Vorarbeit von Torben Müller eiskalt zuschlug und das 0:1 markierte. Nach dem Seitenwechsel drängten die Hausherren auf den Ausgleich, ließen dabei jedoch aussichtsreiche Gelegenheiten liegen – wie etwa in der 58. Minute, als Max Steyer das Leder nach einem Schnitzer des Gästetorhüters aus zwölf Metern am leeren Kasten vorbeisetzte. Als die Partie bereits in ihre Schlusssekunden ging, belohnte sich die SG Am Dobrock doch noch für den Aufwand: Jan Baack köpfte eine Ecke von Nick Mahler in der 90. Minute zum umjubelten 1:1-Ausgleich in die Maschen.

Die Gäste erwischten einen idealen Start, als Timo Stelling bereits in der 2. Minute einen Heber aus 18 Metern über den herausgelaufenen Torwart zur frühen Führung im Netz unterbrachte. Lamstedt verpasste es in der Folge, den Vorsprung auszubauen, da ein Elfmeter in der 33. Minute von Sahlenburgs Schlussmann Lars Strohsahl pariert wurde. Nach dem Seitenwechsel steigerten sich die Hausherren deutlich und drehten das Spiel. Unmittelbar nach Wiederanpfiff schob Marcel Awe in der 47. Minute nach einer Hereingabe aus dem Rückraum zum 1:1-Ausgleich ein. Sahlenburg drängte weiter nach vorne und belohnte sich in der 59. Minute: Senad Lekaj verwertete eine Ecke per wuchtigem Flugkopfball zur 2:1-Führung. Die Gastgeber verpassten es in der Schlussphase, den Deckel draufzumachen, und wurden kurz vor dem Ende bestraft. In der 88. Minute nutzte Leander Quell eine Lücke in der Hintermannschaft eiskalt aus und markierte den 2:2-Endstand.

Die SG Basbeck-Osten/Hemmoor hat ihr Heimspiel gegen die SG FAW mit 2:1 gewonnen. Die Gastgeber starteten engagiert in die Partie und gingen in der 18. Minute in Führung, als Hinnerk Wörmcke eine Ecke per Volleyabnahme zum 1:0 im Tor unterbrachte. Die Gäste taten sich zunächst schwer, schlugen aber kurz vor dem Pausenpfiff zu: Nach einem Eckball an den ersten Pfosten prallte das Leder von Felix Hinrichs' Oberschenkel unhaltbar zum 1:1-Ausgleich über die Linie (39.). Nach dem Seitenwechsel sorgte ein Geistesgegenwart für das entscheidende Tor: Sirac Topcu zog in der 53. Minute aus der Mittellinie ab, entdeckte den zu weit vor seinem Kasten stehenden Gästetorhüter und überlupfte ihn mit einem spektakulären Distanzschuss zum 2:1. Die SG FAW ließ aussichtsreiche Gelegenheiten – wie einen Lattenknaller von Gedeon Meyer oder dessen gefährlichen Freistoß in der Nachspielzeit – ungenutzt, sodass die Hausherren den knappen Vorsprung erfolgreich verteidigten.