– Foto: FuPa Lüneburg

Kreisliga Cuxhaven: Der 17. Spieltag im Überblick Geversdorf feiert Heimsieg gegen FAW +++ FC H/U II siegt in der Nachspielzeit +++ Kellerduell geht an Hemmoor Verlinkte Inhalte Kreisliga Cuxhaven Geversdorf SG FAW Hagen/Uthl. II Hollen-Nord + 12 weitere

Vier Partien des 17. Spieltags wurden ausgetragen. Hier ist der Überblick:

Am Sonntag trafen der Tabellenvorletzte SC Hemmoor und der Tabellenletzte TV Loxstedt aufeinander. In der 62. Minute erzielte Firat Topcu das 1:0 nach einer Vorlage von Kevin Köver. Nur sechs Minuten später erhöhte Haryad Hemen Anwar auf 2:0, nachdem Lukas Richters ihm den Ball zuspielte. Dabei blieb es und der SC Hemmoor fuhr innerhalb weniger Tage den zweiten Sieg ein. Nun haben die Hausherren nur noch drei Punkte Rückstand zu den Nichtabstiegsplätzen.

In einem spannenden Spiel setzte sich der Duhner SC mit 4:3 gegen den TSV Lamstedt durch. Denes Brüning eröffnete das Spiel mit einem frühen Tor (11.), gefolgt von Leander Quells Ausgleich (18.). Doch Duhnen konterte schnell und erhöhte durch Marc Torres (20.) und Damian Curras Fonseca (22., 28.) auf 4:1. Trotz einer Gelb-Roten Karte für Tristan Ohrmann (58.) kämpfte sich Lamstedt zurück: Quell traf doppelt (81., 87.), doch ein Lattenschuss von Quell in der Nachspielzeit (90+7) verhinderte den Ausgleich. Duhnen rettete sich ins Ziel.

In einer umkämpften Partie gelang es dem Heimteam erst in der Nachspielzeit, den entscheidenden Treffer zu erzielen. In der 96. Minute sorgte Jonas Knoblauch für die Erlösung beim Hagener Anhang, als er den Ball im Netz versenkte und das 1:0 sicherte.