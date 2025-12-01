 2025-11-28T07:03:18.113Z

Spielbericht
– Foto: FuPa Lüneburg

Kreisliga Cuxhaven: Der 17. Spieltag im Überblick

Geversdorf feiert Heimsieg gegen FAW +++ FC H/U II siegt in der Nachspielzeit +++ Kellerduell geht an Hemmoor

Verlinkte Inhalte

Kreisliga Cuxhaven
Geversdorf
SG FAW
Hagen/Uthl. II
Hollen-Nord

Vier Partien des 17. Spieltags wurden ausgetragen. Hier ist der Überblick:

Gestern, 14:00 Uhr
FC Wanna-Lüdingworth
FC Wanna-LüdingworthFC Wa-Lü
SF Sahlenburg
SF SahlenburgSahlenburg
Abgesagt

Gestern, 14:00 Uhr
SC Hemmoor
SC HemmoorSC Hemmoor
TV Loxstedt
TV LoxstedtTV Loxstedt
2
0
Abpfiff
Am Sonntag trafen der Tabellenvorletzte SC Hemmoor und der Tabellenletzte TV Loxstedt aufeinander. In der 62. Minute erzielte Firat Topcu das 1:0 nach einer Vorlage von Kevin Köver. Nur sechs Minuten später erhöhte Haryad Hemen Anwar auf 2:0, nachdem Lukas Richters ihm den Ball zuspielte. Dabei blieb es und der SC Hemmoor fuhr innerhalb weniger Tage den zweiten Sieg ein. Nun haben die Hausherren nur noch drei Punkte Rückstand zu den Nichtabstiegsplätzen.

Gestern, 14:00 Uhr
TSV Otterndorf
TSV OtterndorfOtterndorf
TSV Hollen-Nord
TSV Hollen-NordHollen-Nord
Abgesagt

Gestern, 14:00 Uhr
TSV Lamstedt
TSV LamstedtLamstedt
Duhner SC
Duhner SCDuhnen
3
4
Abpfiff
In einem spannenden Spiel setzte sich der Duhner SC mit 4:3 gegen den TSV Lamstedt durch. Denes Brüning eröffnete das Spiel mit einem frühen Tor (11.), gefolgt von Leander Quells Ausgleich (18.). Doch Duhnen konterte schnell und erhöhte durch Marc Torres (20.) und Damian Curras Fonseca (22., 28.) auf 4:1. Trotz einer Gelb-Roten Karte für Tristan Ohrmann (58.) kämpfte sich Lamstedt zurück: Quell traf doppelt (81., 87.), doch ein Lattenschuss von Quell in der Nachspielzeit (90+7) verhinderte den Ausgleich. Duhnen rettete sich ins Ziel.

Gestern, 12:30 Uhr
FC Hagen/Uthlede
FC Hagen/UthledeHagen/Uthl. II
SG Am Dobrock
SG Am DobrockSG Am Dobrock
1
0
Abpfiff
In einer umkämpften Partie gelang es dem Heimteam erst in der Nachspielzeit, den entscheidenden Treffer zu erzielen. In der 96. Minute sorgte Jonas Knoblauch für die Erlösung beim Hagener Anhang, als er den Ball im Netz versenkte und das 1:0 sicherte.

Gestern, 14:30 Uhr
TSV Wehden
TSV WehdenWehden
SG Neuenwalde/Krempel/Holßel
SG Neuenwalde/Krempel/HolßelSG Neuenwalde/Krempel/Holßel
Abgesagt

Gestern, 14:00 Uhr
TSV Geversdorf
TSV GeversdorfGeversdorf
SG FAW
SG FAWSG FAW
4
0
Abpfiff
Im Ostestadion feierte der TSV Geversdorf einen überzeugenden 4:0-Sieg gegen die SG FAW. Fabian von Essen erzielte in der 29. Minute die Führung für den TSV. Kurz nach der Pause, in der 48. Minute, erhöhte Justus Louwes unfreiwillig auf 2:0 mit einem Eigentor. Ole Buchterkirch sorgte in der 70. Minute für das 3:0, bevor Piet Faber in der 81. Minute per Elfmeter den Endstand herstellte.

Gestern, 14:00 Uhr
SpVgg BISON
SpVgg BISONSpVgg BISON
FC Land Wursten
FC Land WurstenLand Wursten
Abgesagt

Aufrufe: 01.12.2025, 08:40 Uhr
FuPa LüneburgAutor