– Foto: FuPa Lüneburg

Kreisliga Cuxhaven: Der 15. Spieltag im Überblick Wehden überrascht den Spitzenreiter +++ Hollen-Nord schlägt Hagen II +++ Lamstedt siegt auswärts Verlinkte Inhalte Kreisliga Cuxhaven Geversdorf SG FAW Hagen/Uthl. II Hollen-Nord + 12 weitere

Der 15. Spieltag der Kreisliga Cuxhaven im Überblick:

Im Duell der Aufsteiger zwischen Sahlenburg und dem FC Land Wursten setzten sich die Gäste mit 5:1 durch. Nach einem munteren Auftakt der Gastgeber, übernahmen die Gäste das Kommando. Patrik Knippenberg brachte Land Wursten in der 18. Minute in Front. Nach einem Konter in der 49. Minute erhöhte Knippenberg auf 2:0. Sven Rosekeit (58.) und Calvin Lange (60.) sorgten für einen klaren 4:0-Vorsprung. Sahlenburgs Senad Lekaj erzielte in der 88. Minute den Ehrentreffer, doch Jan-Ole Bornhorst stellte in der Nachspielzeit den 5:1-Endstand her.

Im Sportpark Loxstedt dominierte der TSV Lamstedt das Spiel gegen den TV Loxstedt und feierte einen 4:0-Sieg. Nach einer ersten großen Torchance von Leander Quell, der das leere Tor verfehlte, erzielte Leon Diercks in der 23. Minute per Fernschuss das 0:1. Diercks verwandelte zudem einen Elfmeter in der 51. Minute zum 0:2. Leander Quell erhöhte in der 76. Minute auf 0:3, bevor Jannik Godt für Loxstedt nach Meckern die Gelb-Rote Karte sah. Luca Stelling setzte in der Nachspielzeit den Schlusspunkt zum 0:4.

Von Beginn an war das Spiel intensiv und ausgeglichen. Hollen zeigte sich defensiv stark und hatte in der 5. Minute durch Luis Rahn eine große Torchance. Tom Rahn folgte kurz darauf mit einem weiteren Versuch. Hagen antwortete mit einem Pfostenschuss in der 17. Minute. In der 34. Minute war es schließlich Tim Peters, der nach einer Ecke von Rune Brandt per Kopfball das 1:0 für Hollen erzielte. Trotz weiterer Chancen, unter anderem von Tobias Buck und Matti Patjens, blieb es bis zum Schluss beim knappen Sieg für Hollen.

Im Duell zwischen dem Duhner SC und dem TSV Wehden gab es einen Überraschungssieger. Morten de Vos brachte Wehden in der 10. Minute nach einer Vorlage von Lasse Hantke in Führung. Duhnen glich in der 22. Minute durch einen Elfmeter von Dennis Glüsing aus, nachdem Damian Curras Fonseca gefoult worden war. In der 83. Minute sorgte ein Eigentor von Felix Wohler für den 1:2-Endstand zugunsten von Wehden. Für den Spitzenreiter war es die zweite Saisonniederlage.

Die Partie begann mit einem Abseitstor der Gäste in der 17. Minute, bevor Najib Fatouch in der 30. und 31. Minute mit zwei schnellen Treffern für Geversdorf auf 0:2 stellte. Andre Bergander verkürzte kurz vor der Halbzeit auf 1:2 (41. Minute). Nach dem Ausgleich durch Thorben Steen in der 68. Minute schien das Spiel zu kippen. Jan-Hendrik Mahler brachte Geversdorf in der 84. Minute erneut in Führung, doch Jan Baack glich in der 87. Minute aus. In der Nachspielzeit traf Mahler erneut zum 3:4 und sicherte den Gästen den Sieg.

Am Sonntagmittag trafen sich 60 Zuschauer auf dem Sportplatz in Neuenwalde, um das Duell zwischen der SG Neuenwalde/Krempel/Holßel und der SpVgg BISON zu verfolgen. In der 25. Minute erzielte Eike Wettwer das erste Tor für die Heimelf nach einer Vorlage von Rene Schmitt. Die SG Neuenwalde dominierte das Spiel und erhöhte in der 83. Minute durch Junior Jesus Barroso Gonzalez, der nach einem feinen Zuspiel von Joel Barroqueiro traf, auf 2:0.

Die Heimelf ging in der 53. Minute durch Hauke Wolthoff in Führung. In der Schlussminute, genauer gesagt in der 89. Minute, machte Julien Hermann den 2:0-Endstand perfekt. Den Gästen wurde zuvor ein Treffer aufgrund einer Abseitsstellung zurecht aberkannt. Somit feierte die SG FAW einen verdienten Heimsieg.