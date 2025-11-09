– Foto: FuPa Lüneburg

Kreisliga Cuxhaven: Der 14. Spieltag im Überblick Duhner SC düpiert Geversdorf mit Standards +++ Hagen II mit Pflichtsieg +++ NKH gewinnt Aufsteigerduell

Der 14. Spieltag der Kreisliga Cuxhaven im Überblick:

Im Aufsteigerduell dominierte die SG Neuenwalde/Krempel/Holßel und besiegte den FC Wanna-Lüdingworth klar mit 5:0. Eike Wettwer eröffnete das Schützenfest in der 12. Minute per Kopf nach einer präzisen Flanke von Joel Barroqueiro. Nur vier Minuten später erhöhte Corvin Schmidt auf 2:0, nachdem Jan Griemsmann ihn perfekt bediente. In der 26. Minute war erneut Joel Barroqueiro entscheidend beteiligt, als er Rene Schmitt das 3:0 auflegte. Nach der Pause markierte Wettwer seinen zweiten Treffer in der 68. Minute nach einer Vorarbeit von Schmitt. Den Schlusspunkt setzte Benedikt Blaschke in der 86. Minute.

Am Freitagabend trafen sich 100 Zuschauer um das Spiel zwischen der SpVgg BISON und der SG Am Dobrock zu verfolgen. Thorben Steen brachte die Gäste früh in der 9. Minute nach einer Vorlage von Brandt in Führung. Simon Weyts glich in der 21. Minute für BISON aus. Doch Max Steyer nutzte in der 31. Minute einen Schnitzer der gegnerischen Defensive und stellte auf 1:2. Paul Brockmann vergab in der 57. Minute einen Elfmeter für BISON, was sich als entscheidend herausstellen sollte, denn Jan-Niklas Haß stellte in der 71. Minute den Endstand von 3:1 her, nachdem er eine Vorlage von Jan Baack verwertete.

Im Ostestadion kam es am Sonntag zum Topspiel zwischen dem TSV Geversdorf und dem Duhner SC. Das Spiel begann furios für die Gastgeber, die bereits in der 5. Minute durch einen Treffer von Felix Miertsch in Führung gingen. Ole Buchterkirch erhöhte nur zwei Minuten später auf 2:0, nachdem Fabian von Essen die Vorlage lieferte. Doch Duhnen kam zurück: Lars Westhoff erzielte per Freistoß den Anschlusstreffer (20.) und Kevin Fürst glich mit einem Kopfball nach einer Ecke aus (26.). Damian Curras Fonseca brachte Duhnen kurz vor der Halbzeit mit einem weiteren Freistoß in Führung (42.). In der zweiten Halbzeit vergaben beide Teams ihre Chancen, während die Partie durch drei Rote Karten in der Schlussphase turbulent endete. Duhnen sicherte sich den 3:2-Sieg.

In der Partie zwischen dem FC Hagen/Uthlede II und dem TV Loxstedt dominierte der Gastgeber und gewann mit 3:0. Nach einem verschossenen Elfmeter zu Beginn der Partie fand Tjark Ole Hahlbom in der 32. Minute den Weg ins Netz und erhöhte in der 40. Minute auf 2:0. Sein drittes Tor in der 64. Minute besiegelte den Endstand.

In einem spannenden Duell trennten sich der TSV Lamstedt und der SC Hemmoor mit 2:2. Julian Schmidt brachte die Gäste in der 3. Minute in Front. Doch nur sechs Minuten später verwandelte Leon Diercks einen Elfmeter zum Ausgleich. Niklas Grell brachte Hemmoor erneut in Führung (26.), bevor Leander Quell kurz vor der Pause den Ausgleich erzielte (41.).

Die Gäste aus Sahlenburg gingen früh in Führung: In der 3. Minute nutzte Bennett Bursky seine Chance und traf zum 0:1. Doch die Partie nahm eine Wendung, als Marcel Awe in der 30. Minute die Gelb-Rote Karte sah. In der 71. Minute glich Moritz Barg per Kopfball für Otterndorf aus. Kilian Gottschalk sorgte in der 80. Minute für die Entscheidung, als er aus 7 Metern ins kurze Eck traf. Trotz weiterer Chancen auf beiden Seiten gewann Otterndorf mit 2:1.