Kreisliga Cuxhaven: Der 13. Spieltag im Überblick Tobias Buck entscheidet das Top-Spiel +++ Sahlenburg schenkt FAW fünf Stück ein +++ NKH gewinnt Aufsteigerduell Verlinkte Inhalte Kreisliga Cuxhaven Geversdorf SG FAW Hagen/Uthl. II Hollen-Nord + 12 weitere

Der 13. Spieltag der Kreisliga Cuxhaven im Überblick:

Im Spiel zwischen Sahlenburg und der SG FAW dominierten die Gastgeber von Beginn an. Nach einer verpassten Chance in der ersten Minute erzielte Marcel Awe in der 22. Minute das 1:0, als er nach einer Kopfverlängerung von Alexandru Lica vollstreckte. Oleksandr Sytenko erhöhte in der 31. Minute auf 2:0, nachdem Awe den Ball stark vorbereitet hatte. Awe selbst traf in der 36. Minute mit einem überlegten Heber zum 3:0. Nach der Pause legte Denniz Cakmak in der 46. Minute nach, bevor Awe mit einem Freistoß in der 66. Minute auf 5:0 erhöhte. Hauke Wolthoff sorgte für den Ehrentreffer der FAW in der 77. Minute.

Im Sportpark Loxstedt fand am Sonntag ein torreiches Duell zwischen dem TV Loxstedt und dem TSV Wehden statt, welches mit 2:6 endete. Die Gäste aus Wehden gingen früh in Führung: Leon-Niklas Otto verwertete in der 5. Minute eine Vorarbeit von Mahir Gürsoy. Loxstedt glich nur neun Minuten später durch einen Elfmeter von Andre Redelmann aus. Doch Wehden antwortete prompt: Morten de Vos traf in der 21. Minute, gefolgt von Lucas Kühn, der in der 32. Minute aus 30 Metern mit einem beeindruckenden Fernschuss das 1:3 erzielte. Jasper Bertz verkürzte kurz vor der Halbzeit auf 2:3. In der zweiten Halbzeit dominierte Wehden, Otto (2) und Kühn erhöhten auf 2:6, wobei Otto in der 89. Minute den Schlusspunkt setzte.

Im Topspiel der Kreisliga Cuxhaven zwischen dem TSV Hollen-Nord und TSV Geversdorf sicherte sich die Heimmannschaft einen knappen 1:0-Sieg. Das einzige Tor der Partie fiel in der 45. Minute durch Tobias Buck. Somit tauschten beide Teams die Tabellenplätze.

Der Tabellenführer Duhner SC setzte sich im Heimspiel gegen die SpVgg BISON mit 3:0 durch . Die Gastgebermachten durch Tore von Abdo, Curras Fonseca und Fürst schon im ersten Durchgang ales klar.

Am Samstag traf die SG Am Dobrock auf den Aufsteiger FC Wanna-Lüdingworth und die Hausherren begannen stark. In der 10. Minute köpfte Jan Baack das erste Tor.16 Minuten später erhöhte Max Steyer auf 2:0, vorbereitet von Thorben Steen. Nach der Pause dominierte die SG weiter: Thorben Steen traf in der 56. und 58. Minute mit zwei Kopfballtoren, jeweils nach Eckbällen. Tim von der Fecht stellte in der 80. Minute mit einem Kopfball auf 5:0, bevor Baack in der 83. Minute den Endstand von 6:0 erzielte.

Im Aufsteigerduell der Kreisliga Cuxhaven setzte sich die SG Neuenwalde/Krempel/Holßel mit 3:1 gegen den FC Land Wursten durch. Nach einer torlosen ersten Halbzeit brachte Corvin Schmidt die Gastgeber in der 48. Minute per Kopfball in Führung. Joel Barroqueiro erhöhte in der 77. Minute auf 2:0, nachdem Junior Jesus Barroso Gonzalez ihm den Ball zuspielte. Nur sieben Minuten später war es Barroso Gonzalez selbst, der das dritte Tor erzielte, vorbereitet von Yanneck von Oesen. In der Schlussminute konnte Lukas Stöven für die Gäste noch auf 3:1 verkürzen, doch der Sieg der Gastgeber war bereits gesichert.

Die erste Halbzeit war geprägt von einem ausgeglichenen Spielverlauf, in dem Lamstedt zwar gute Chancen hatte, jedoch ohne Torerfolg blieb. In der 49. Minute brach Piet Lasse Johannsen den Bann und erzielte das 1:0 für Otterndorf. In der Schlussphase, genauer gesagt in der 85. Minute, machte Lenny Thierry Trentsch mit einem sehenswerten Fernschuss den Sack zu und erhöhte auf 2:0.