Kreisliga Cuxhaven: Der 11. Spieltag im Überblick

Der 11. Spieltag der Kreisliga Cuxhaven im Überblick:

Das Spiel findet am 6. Dezember statt

Im Sportpark Loxstedt traf der Tabellenletzte auf die SpVgg BISON. Die Partie begann vielversprechend für Loxstedt: Andre Redelmann erzielte in der 8. Minute per Elfmeter das 1:0. Nur neun Minuten später erhöhte Jasper Bertz auf 2:0. Kurz vor der Halbzeit verkürzte Jobst Christian Georg Märkle für BISON auf 2:1 (45.+2). Nach der Pause drehte BISON auf: Märkle glich in der 56. Minute aus, bevor Tim Mehrtens in der 70. Minute das 3:2 erzielte. In der Schlussphase sah Niklas Buggel von Loxstedt die Rote Karte (84.) und die Niederlage für die weiterhin sieglosen Loxstedter war besiegelt.

Im Spiel zwischen dem TSV Hollen-Nord und dem FC Wanna-Lüdingworth zeigte die Heimmannschaft im zweiten Abschnitt eine dominante Vorstellung und siegte mit 5:0. Leon-Alexander Rosengarten eröffnete in der 58. Minute den Torreigen. Jonas Beckmann erhöhte in der 72. Minute auf 2:0, bevor Björn Buck in der 78., 86. und 87. Minute gleich dreimal zuschlug und den Endstand herstellte.

Der Spitzenreiter besigte den FC Land Wursten mit 3:0. Denes Brüning traf in der 36. Minute und Timo Heinrich erhöhte in der 77. Minute auf 2:0. Tiago-Francisco Moreira-Cunha markierte in der Schlussminute den Endstand.

Die SG Am Dobrock setzte sich deutlich mit 4:1 gegen die SG FAW durch. Felix Hasselbusch war der erste Torschütze der Hausherren. Kurz nach der Halbzeit erhöhte Patrick Salaiski per Elfmeter auf 2:0. Ein weiterer Elfmeter von Salaiski in der 63. Minute brachte das 3:0. Tim Schlobohm traf in der 71. Minute mit einem Freistoß zum 4:0. Es kam noch schlimmer für die Gäste: Hauke Wolthoff sah in der 79. Minute die Rote Karte. Gedeon Meyer erzielte in der 89. Minute den Ehrentreffer für die Gäste.

Im Duell zwischen TSV Lamstedt und FC Hagen/Uthlede II gewann der FC H/U II. Noah Ley traf in der 22. Minute für die Gäste, gefolgt von Tarik Kriete, der nur eine Minute später auf 2:0 erhöhte. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte traf Johannes Wegener zum 3:0. Trotz eines Feldverweises in der Schlussphase, hielt der FC sich schadlos.

Die Gäste aus Wehden gingen früh in Führung: Benedikt Pausar erzielte in der 2. Minute das 0:1 nach Vorarbeit von Morten de Vos. Otterndorf kämpfte sich zurück und glich in der 40. Minute durch Niklas Thiel aus, der Kilian Adam Pigula für die Vorlage dankte. Im zweiten Durchgang sicherte sich Otterndorf den Sieg, als Thiel in der 62. Minute per Kopfball nach einer Flanke von Moritz Barg traf und das Endergebnis auf 2:1 stellte.