Kreisliga Cuxhaven: Der 10. Spieltag im Überblick

Der 10. Spieltag der Kreisliga Cuxhaven im Überblick:

Das Spiel wurde verlegt.

Im der Partie zwischen der SpVgg BISON und dem SC Hemmoor setzte sich die Heimelf mit 3:2 durch. Kevin Döring brachte die Gäste mit einem Doppelschlag mit 2:0 in Front. Doch die Gäste konterten: Jan-Philip Griemsmann verkürzte in der 23. Minute, gefolgt von Marvin Dohrmann, der in der 36. Minute ausglich. In der Nachspielzeit sorgte Paul Brockmann für den dramatischen Siegtreffer.

Im Ostestadion trafen am Sonntag der TSV Geversdorf und TSV Otterndorf aufeinander. In der 9. Minute traf Kilian Adam Pigula für Otterndorf und brachte die Gäste in Führung. Geversdorf antwortete schnell: Jonas Schoepke glich in der 23. Minute aus. Doch nur eine Minute später brachte Niklas Thiel Otterndorf erneut in Führung. Ein verschossener Elfmeter von Ole Buchterkirch in der 36. Minute verhinderte den Ausgleich.

Die Heimelf zeigte eine gute Leistung und gewann mit 3:1. Otto, Schmidt und De Vos trafen für die Wehdener, die nun auf den zwölften Rang stehen.

Im Duell zwischen dem FC Hagen/Uthlede II und SF Sahlenburg setzte sich die Heimmannschaft mit 3:2 durch und untermauerte ihre gute Form. Dabei griff die zweite Mannschaft auf Leistungsträger der dritten Mannschaft zurück. Bereits in der 7. Minute brachte Jan Hasselmann die Gastgeber in Führung. Nach der Pause erhöhte Niklas Städtler in der 58. Minute auf 2:0, bevor Noah Ley in der 69. Minute das dritte Tor für Hagen erzielte. Die Gäste aus Sahlenburg gaben sich jedoch nicht auf und kamen durch einen Elfmeter von Marcel Awe in der 82. Minute auf 3:1 heran. In der letzten Minute verkürzte Awe auf 3:2, doch der Ausgleich blieb aus.

Aufsteiger SG Neuenwalde/Krempel/Holßel besiegte die SG Am Dobrock mit 3:1. Die ersten 45 Minuten blieben torlos, trotz mehrerer Hochkaräter auf beiden Seiten. In der 51. Minute brachte Joel Barroqueiro die SG NKH in Führung. Eike Wettwer erhöhte in der 67. Minute auf 2:0, nachdem ein Fehler im Aufbauspiel der Gäste ausgenutzt wurde. Jonas Griemsmann sorgte in der 80. Minute für das 3:0, bevor Thorben Steen in der Nachspielzeit den Ehrentreffer für die SG Am Dobrock erzielte.

Das Spitzenspiel fand in Frelsdorf statt. Die Gäste aus Duhnen zeigten sich bereits in der ersten Halbzeit abgebrüht und gingen früh in Führung. In der 11. Minute erzielte Bruno da Silva Oliveira aus der Distanz das 0:1. Trotz einiger Torchancen auf beiden Seiten, blieb es bis zur 60. Minute beim knappen Vorsprung. Dann schlug Bruno da Silva Oliveira erneut zu und erhöhte für den Spitzenreiter. Damian Curras Fonseca machte in der 75. Minute den Dreierpack der Duhner perfekt, bevor Joshua Schmitt in der Nachspielzeit für die SG FAW den Ehrentreffer zum 1:3 erzielte.