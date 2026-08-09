Kreisliga Cuxhaven: Der 1. Spieltag im Überblick

– Foto: Andreas Harneit

Beide ambitionierten Mannschaften hatten sich vor der Saison verstärkt und die Gäste erwischten einen absoluten Traumstart: Bereits in der 4. Minute brachte M. Schneider die SG Neuenwalde/Krempel/Holßel mit 1:0 in Führung.

Nach dem frühen Rückstand übernahm der FC Hagen/Uthlede II jedoch das Kommando auf dem Platz. Neuzugang Morten de Vos – im Sommer vom TSV Wehden gekommen – glich in der 36. Minute zum 1:1 per Strafstoß aus. Kurz vor dem Pausenpfiff (45.+1 Minute) schlug de Vos erneut zu und drehte die Partie mit seinem Treffer zum 2:1 für die Hausherren. Den Schlusspunkt unter den Heimsieg setzte schließlich J. Knoblauch in der 84. Minute mit dem Treffer zum 3:1-Endstand.

Aufsteiger SV Spieka erwischte einen Auftakt nach Maß und legte im ersten Durchgang einen starken Start hin. Bereits in der 3. Minute brachte J. Kersten die Hausherren mit 1:0 in Führung. In der 36. Minute baute K. Weihe den Vorsprung mit dem 2:0 weiter aus. Nach dem Seitenwechsel kam die SG Basbeck-Osten/Hemmoor jedoch furios zurück: Zunächst verkürzte J. Schmidt in der 48. Minute auf 2:1, ehe H. Wörmcke in der 60. Minute den 2:2-Ausgleich erzielte. Nur vier Minuten später (64. Minute) komplettierte P. Wendland die Wende und brachte die Gäste mit 3:2 in Führung. Spieka zeigte sich vom Rückstand unbeeindruckt und warf in der Schlussphase alles nach vorne. In der 77. Minute sorgte S. von Oehsen für den umjubelten 3:3-Ausgleich. Nur drei Minuten später (80. Minute) schlug K. Weihe eiskalt zu und traf zum 4:3-Endstand, womit der Aufsteiger einen packenden Heimsieg perfekt machte.

Die Hausherren gingen in der 40. Minute durch einen Distanzschuss von M. Westphal mit 1:0 in Führung. Kurz vor dem Pausenpfiff drehte die SG FAW richtig auf: Erst traf H. Wolthoff in der 45.+2 Minute zum 2:0, ehe M. Westphal nur eine Minute später (45.+3 Minute) noch vor dem Halbzeitpfiff das 3:0 nachlegte. Auch nach dem Seitenwechsel machten die Gastgeber da weiter, wo sie aufgehört hatten. Direkt nach Wiederbeginn erhöhte H. Wolthoff in der 47. Minute auf 4:0. Sahlenburg zeigte durch T. Kürkan zwar in der 53. Minute eine Reaktion und verkürzte auf 1:4, doch den Schlusspunkt setzten wieder die Hausherren: In der 80. Minute profitiert die SG FAW von einem Eigentor zum 5:1-Endstand.

Die SG Am Dobrock erwischte einen Start nach Maß und ging bereits in der 3. Minute durch S. Hajrizaj mit 1:0 in Führung. In der 15. Minute bauten die Hausherren den Vorsprung aus, als T. von der Fecht zum 2:0 traf. Kurz darauf bot sich den Gastgebern die Chance per Foulelfmeter, doch der Strafstoß von P. Salaiski in der 28. Minute blieb ungenutzt. Lamstedt zeigte sich davon wachgerüttelt und verkürzte in der 34. Minute durch D. Uthe auf 2:1. Noch vor dem Pausenpfiff stellte M. Hurz in der 44. Minute den alten Abstand wieder her und traf zum 3:1 für die Hausherren. Auch im zweiten Durchgang behielt die SG Am Dobrock die Kontrolle und machte in der Schlussphase alles klar: M. Steyer erhöhte in der 88. Minute auf 4:1, ehe T. Steen in der Nachspielzeit (90.+2 Minute) den 5:1-Endstand besorgte.

Die Gäste erwischten den besseren Start und gingen in der 21. Minute durch R. Brandt mit 0:1 in Führung. Otterndorf schlug nach dem Seitenwechsel innerhalb kürzester Zeit doppelt zu: In der 62. Minute glich M. Barg zum 1:1 aus, ehe T. Müller die Partie nur eine Minute später (63. Minute) mit dem Treffer zum 2:1 für die Hausherren komplett drehte. Hollen-Nord bewies jedoch Moral und kam in der 81. Minute durch T. Buck zum 2:2-Ausgleich.

Zwischen dem Aufsteiger und der SpVgg Bison fielen keine Tore.

Geversdorf ließ von Beginn an keine Zweifel aufkommen und ging in der 7. Minute durch O. Buchterkirch mit 1:0 in Führung. Noch vor der Pause bauten die Hausherren den Vorsprung aus: B. Fastert traf in der 40. Minute zum 2:0. Nach dem Seitenwechsel drückte Geversdorf weiter aufs Tempo. F. von Essen erhöhte in der 65. Minute auf 3:0, ehe J. Reyelts in der 69. Minute das 4:0 nachlegte. Auch in der Schlussphase ließ der Gastgeber nicht locker: J. von Essen verwandelte in der 78. Minute einen Foulelfmeter, und nur zwei Minuten später trug sich O. Buchterkirch (80.) erneut in die Torschützenliste ein. Den Schlusspunkt unter den deutlichen 6:0-Kantersieg setzte schließlich J. Föllmer in der 85. Minute.