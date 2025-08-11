– Foto: FuPa Lüneburg

Kreisliga Cuxhaven: Der 1. Spieltag H/U II besiegt Duhnen +++ Ronny Richter schiesst Sahlenburg zum Sieg +++ Aufsteiger punktet in Geversdorf +++ Traumtor von Calvin Lange Verlinkte Inhalte Kreisliga Cuxhaven Geversdorf SG FAW Hagen/Uthl. II Hollen-Nord + 12 weitere

Der 1. Spieltag der Kreisliga Cuxhaven im Überblick:

Im ersten Spiel der Kreisliga Cuxhaven nach dem Aufstieg traf der FC Wanna-Lüdingworth auf Mitaufsteiger FC Land Wursten und musste eine deutliche 1:4-Niederlage hinnehmen. Luca Sperling traf zunächst per Elfmeter in der 9. Minute. Calvin Lange erhöhte kurz vor der Halbzeit auf 0:2. Patrik Knippenberg und Lange sorgten in der zweiten Halbzeit für das 0:3 und 0:4. Mit seinem zweiten Treffer, ein Seitfallzieher, markierte Lange einen Treffer Marke "Tor des Monats". In der Nachspielzeit erzielte August Lutter per Kopfball den Ehrentreffer für die Gastgeber.

Bereits am Freitagabend traf die SpVgg BISON auf die SG FAW. Die Partie war bis zur Halbzeit ausgeglichen, doch in der 45. Minute erzielte Justus Louwes das entscheidende Tor für die Gäste und sorgte so für einen geglückten Saisonstart der Müller-Elf.

Im Ostestadion trafen am Sonntag die beiden Teams TSV Geversdorf und SG Neuenwalde/Krempel/Holßel aufeinander. Die erste Halbzeit endete mit einem Freistoßtor von Gelil Topcu, das Geversdorf in Führung brachte. Nach der Pause glich Joel Barroqueiro für die Gäste aus. Ein weiterer Freistoß von Junior Jesus Barroso Gonzalez brachte SG Neuenwalde/Krempel/Holßel sogar die Führung. Doch in der Schlussphase verwandelte Mark Ramm einen Elfmeter und sicherte Geversdorf den Ausgleich.

Die SG Am Dobrock dominierte den TSV Wehden und siegte mit 4:0. Thorben Steen brachte die Gäste in der Nachspielzeit der ersten Hälfte in Front. In der 62. Minute erhöhte Steen erneut, diesmal nach einem Pass von Nick Mahler. Ein Elfmeter von Patrick Salaiski in der 90. Minute sorgte für das 3:0, bevor Jan-Niklas Haß in der Nachspielzeit den Schlusspunkt setzte.

An der Blumenstraße traf der FC Hagen/Uthlede II auf den Duhner SC und gewann 4:2. Andre Stüßel brachte die Gastgeber in der 14. Minute mit einem Abstaubertor in Führung. Duhnen vergab in der 30. Minute einen Elfmeter, bevor Hakar Abdo in der 48. Minute den Ausgleich erzielte. Damian Curras-Fonseca sorgte in der 56. Minute für die Führung der Gäste. Doch Hagen/Uthlede antwortete schnell: Stüßel glich in der 60. Minute aus, gefolgt von einem Treffer von Leif Hasselbring in der 71. Minute. Yannik Dieckmann besiegelte den Sieg in der 88. Minute.

In einem spannenden Auftaktspiel traf der TSV Lamstedt auf den TSV Hollen-Nord. Dustin Uthe brachte die Hausherren in der 6. Minute mit einem Distanzschuss in Führung. Doch nur acht Minuten später glich Kilian Heidtbrock für Hollen-Nord aus. Lamstedt hatte einige große Chancen, doch in der 54. Minute verwandelte Tobias Buck einen Elfmeter und brachte Hollen-Nord in Führung. Die Partie wurde etwas hitziger, als Justin Butt in der 68. Minute mit Gelb-Rot vom Platz flog. Kurz vor Schluss sah auch Hendrik Baack Rot. Trotz einer letzten Chance für Leander Quell blieb es beim 1:2 für die Gäste.

Die Heimelf dominierte das Spiel von Beginn an und erzielte bereits in der 2. Minute durch Marcel Hahn das erste Tor. Die Gäste dezimierten sich dann nach einem Feldverweis selbst und kurz vor der Halbzeit erhöhte Ismael da Silva Melon auf 2:0. Nach dem Seitenwechsel war Niklas Thiel der Hauptakteur; er traf in der 52., 69. und 90. Minute und stellte den Endstand von 5:0 her. Ein überzeugender Saisonstart für Otterndorf gegen den Aufsteiger.