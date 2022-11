Kreisliga Cuxhaven: Bokel schafft späten Ausgleich im Derby Hannes Mangels schockt Geestland +++ Bornberg verlässt die Abstiegsränge

Beim FC WDBL spitzten sich die Personalprobleme zu und nach der Niederlage gegen den FC Land Wursten rutscht das Team wieder auf einen Abstiegsplatz. Zwar brachte Nick Schwertfeger seine Farben früh in Front, doch am Ende setzten sich die Gäste durch und nahmen die Punkte mit.

Lange Zeit sah der FC Geestland wie der Sieger aus. Die SpVgg Bison hatte mit Hannes Mangels allerdings einen Akteur in der Elf der sich so richtig in Torlaune zeigte. Drei Treffer gingen auf sein Konto. Somit verpassten die Geestländer den zweiten Auswärtssieg und konnten keinen Boden auf die Tabellenspitze gutmachen.

Tim Schlobohm markierte seinen achten Saisontreffer und gleichzeitig den Siegtreffer in der Partie gegen den TSV Lamstedt. Für die Gäste war es nach drei Siegen in Folge ein kleiner Rückschlag und der VfL Wingst zieht an den Lamstedtern in der Tabelle vorbei.