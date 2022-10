– Foto: FuPa Lüneburg

Kreisliga Cuxhaven: Bokel marschiert weiter Luca Strauss übernimmt Führung in Torschützenliste +++ Drei Platzverweise in Wehden +++ Bornberg verliert spät

Der 11. Spieltag der Kreisliga Cuxhaven in der kompakten Übersicht:

Ein Doppelpack von Marco Yunus sorgte für den vierten Heimsieg des TSV Altenwalde. Lange war der FC WDBL dran etwas Zählbares aus dem Nordkreis mitzubringen. Der Abstand zu den Abstiegsrängen beträgt weiterhin nur einen Punkt.

Niklas Müller brachte die Gäste in der ersten Halbzeit in Führung und diese hielt bis zur 70. Minute. Dann schlug Björn Buck zu und ließ die Hausherren kurz an einem Punktgewinn schnuppern. Nur zwei Minuten später brachte allerdings Marvin Lüders den TSV Sievern erneut in Führung und dieser Vorsprung hielt bis zum Spielende. Die Franke-Elf verbessert sich auf den zweiten Tabellenplatz.

Die Zuschauer in Bornberg mussten lange auf Tore warten. Und für die Anhänger der Heimelf fielen sie dann auch noch auf der falschen Seite. Dustin Uthe traf in der Schlussphase doppelt und schraubte sein Trefferkonto auf acht hoch. In der Nachspielzeit erhöhte Malte Heinrichs gar auf 3:0 für die Lamstedter, die nun den achten Platz einnehmen.

Der MTV Bokel hat das Derby gegen den FC Hagen/Uthlede II gewonnen und bleibt daheim am Bätjerplatz eine Macht. Die Gebrüder Bedürftig schossen den MTV mit 2:0 in Front. Dann erzielte Florian Fielbrandt sehenswert per Fallrückzieher den Anschlusstreffer, doch Mika Tienken stellte noch vor dem Seitenwechsel den Zwei-Tore-Vorsprung wieder her. Im zweiten Durchgang hatten die Gäste zwar mehr Ballbesitz, wussten insgesamt jedoch zu wenig damit anzufangen. Die Bokeler Defensive verteidigte die meisten Angriffe gut vom eigenen Tor weg. Somit bleibt der MTV Spitzenreiter und hat nun fünf Punkte Vorsprung vor der Hagener Landesligareserve, die in der Tabelle vom TSV Sievern überholt wurde.

Der VfL Wingst kassierte beim FC Geestland die vierte Auswärtsniederlage. Dominic Buschhorn war in der 89. Minute für die Geestländer erfolgreich und verhinderte, dass die Gäste in der Tabelle vorbeiziehen.

Drei Platzverweise überschatteten die Partie. Auf Seiten der Gastgeber mussten zwei Spieler vorzeitig duschen und bei den Gästen war es ein Akteur. Trotz der Unterzahl feierte die SG Wehden/Debstedt den so dringend benötigten Sieg gegen den Tabellenletzten. Entscheidend war die erste Halbzeit, hier trafen die Hausherren dreimal.

Luca Strauss war auch vom FC Land Wursten nicht zu stoppen. Die Wurster drehten einen Rückstand und mussten dann doch ohne Punkte den Platz verlassen. Strauss schoss den FC Lune nicht nur in Führung, sondern drehte mit zwei weiteren Toren auch den Rückstand. Innerhalb von fünf Minuten hatte der FC Lune das Spiel dann entschieden. Maurice Dreyer und Jannis Deutsch erzielten die weiteren treffer für die Opalka-Elf.