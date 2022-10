Kreisliga Cuxhaven: Bokel hilft sogar eine Nullnummer Sievern und Hagen II stolpern auf eigenem Platz +++ Brandes schiesst Wehden zum Sieg +++ Geestland feiert Sieg auf dem Freimarkt

Ganz wichtige Punkte sammelte der FC WDBL gegen den TSV Hollen-Nord ein. Die Homann-Elf führte mit 2:0 und dann wurde es in der Schlussphase noch einmal spannend. Die Gäste verkürzten, der FC WDBL antwortete sofort und stellte den Zwei-Tore Vorsprung wieder her. Dann hatte Björn Buck die Chance noch einmal zu verkürzen, doch vom Elfmeterpunkt versagten die Nerven. Im Gegenzug gab es den viertenTreffer für den FC und im Anschluss feierte der Gastgeber den Sieg.

"Das war ein dreckiger Sieg, den nehmen wir mit", resümierte Wehdens Coach Frank Zietelmann nach der Partie. Er sah vor allem in der ersten Hälfte eine stärkere Heimelf, die aber das Führungstor verpasste und am Ende mit leeren Händen dastand. Für die Gäste traf Steffen Brandes, der später zur Partie erschien und nach der Halbzeit eingewechselt wurde. Vier Minuten später versenkte er die Kugel schon im Lune-Kasten. "So ist Fußball. Wir sind immer noch gut dabei und wollen nächsten Sonntag wieder in die Erfolgsspur zurück", so Lunes Coach Opalka. Am nächsten Wochenende erwartet die Lunestedter ein schweres Auswärtsspiel beim FC Geestland.