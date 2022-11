Kreisliga Cuxhaven: Aufsteiger FC Lune überholt Sievern Zwei Spielausfälle +++ Wichtiger Heimsieg für Land Wursten +++ Bokel bleibt zuhause eine Macht

Der SV Bornberg hatte die drei Punkte schon fast in der Tasche, doch in der Nachspielzeit schlug Tobias Franz für die SpVgg Bison zu und rettete den Gästen zumindest einen Punkt. Zum Ende dezimierten sich beide Teams mit einer Ampelkarte selbst.

Der Lauf des FC Lune hält an. Obwohl Luca Straß und Maurice Dreyer zunächst jeweils einen Strafstoß verschossen, traten die Gäste mit einem Sieg im Gepäck die Heimfahrt an. Der eingewechselte Marcel Gaglin bereitete den Siegtreffer von Maurice Dreyer vor. "Das war ein überragendes Spiel von uns und mit einer tollen Defensivleistung. Wir haben wenig zugelassen und Maurice Dreyer hat uns dann erlöst", so Coach Roman Opalka. Lobende Worte fand er auch für Marcel Gaglin, der nach seiner Einwechslung die linke Seite beackert hat, einen Strafstoß herausholte und die Vorlage zum Tor gab. "Wir haben uns in der Kreisliga etabliert und brauchen uns vor niemanden verstecken", berichtet Opalka. Am nächsten Sonntag kommt es zum Heimspiel gegen den FC Hagen/Uthlede II am Reithornsweg.