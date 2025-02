– Foto: FuPa Lüneburg

Kreisliga Cuxhaven: Altenwalde und Geestland siegen im Fernduell Otterndorf bringt Führung knapp ins Ziel +++ Koslowski rettet Geestland drei Punkte +++ Lamstedt siegt hoch in Langen

Fünf Spiele fanden am Sonntag in der Kreisliga Cuxhaven statt. Überraschungen blieben aus.

Der TSV Hollen-Nord siegte klar mit 3:0 gegen die SG Nordholz / VfB Oxstedt. Das erste Tor fiel in der 28. Minute durch Rune Brandt. Kurz nach der Halbzeit, in der 38. Minute, erhöhte Tobias Buck auf 2:0.. Das dritte erzielte Björn Buck im zweiten Abschnitt.

Tabellenführer TSV Altenwalde gewann mit 4:1 gegen den TSV Wehdel. Eric Mehaux traf in der 5. Minute per Kopf nach einer präzisen Flanke von Maurice Mehaux. Danach scheiterten die Hausherren am Aluminium und verpassten mehrfach den Ausgleich. Kurz vor der Halbzeit erhöhte Dennis Steinbrenner ebenfalls mit einem Kopfball auf 0:2 (45.+11. Omayra Saifi gelang in der 70. Minute der Anschlusstreffer für Wehdel, doch die Gäste ließen nicht nach. Marvin Wähling stellte in der 75. Minute den alten Abstand wieder her, nachdem Theo Maria Politis ihm den Ball mustergültig servierte. Den Schlusspunkt setzte Jan-Lukas Mergard in der 88. Minute, der nach einer Flanke von Jan Mrowietz zum 1:4 einnickte.

Im Spiell zwischen dem TV Langen und TSV Lamstedt setzte sich der Gast klar mit 6:1 durch. Bereits in der 8. Minute sorgte ein unglückliches Eigentor von Sören Fülle für die Führung der Lamstedter. Timo Stelling erhöhte kurz darauf in der 14. Minute auf 2:0. Lasse Tscheppan brachte TV Langen in der 16. Minute zurück ins Spiel (1:2). Leon Diercks verwandelte in der 26. Minute einen Elfmeter zum 3:1. Kenneth Klages traf in der 67. Minute zum 4:1. Leander Quell erhöhte in der 84. Minute ebenfalls per Elfmeter auf 5:1. Den Schlusspunkt setzte Dominik Keulemann in der 86. Minute nach einer Vorlage von Quell mit dem 6:1.

Favorit FC Geestland gewann mit 1:0 gegen den TSV Altenbruch und musste lange zittern. In der 87. Minute fiel das entscheidende Tor: Gianluca Tulke flankte präzise auf den Kopf von Paul Koslowski und dieser beförderte den Ball ins Netz. Trotz intensiver Bemühungen der Gäste blieb es beim knappen Sieg für die Hausherren, die sich über drei wichtige Punkte freuen dürfen und Altenwalde auf den Fersen bleiben.

Im packenden Duell zwischen dem TSV Otterndorf und dem SC Hemmoor setzte sich die Heimelf mit 4:3 durch. Dabei führten die Gastgeber schon komfortabel mit 4:0. Tjark Delian Mense traf in der 28. Minute und kurz vor der Halbzeit erhöhte Thiel auf 2:0 (45+1). Nach dem Seitenwechsel traf Ahmad Algassem Almohamad in der 47. Minute zum 3:0, nach Zuspiel von Ismael da Silva Melon. Niklas Thiel machte in der 71. Minute mit seinem zweiten Treffer das 4:0 und die Partie schien entschieden. Hemmoor gab sich jedoch nicht auf: Niklas Grell erzielte per Kopfball in der 76. Minute das 4:1. Ein Eigentor von Piet-Lasse Johannsen sorgte in der 83. Minute für das 4:2, bevor Eric Döring in der 86. Minute auf 4:3 verkürzte. Für mehr reichte es dann nicht mehr.