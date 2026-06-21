Kreisliga-Chaos: Doch keine Relegation - Quotient entscheidet Dümptener TV und SV Beeckerwerth: Quotientenregelung entscheidet statt Relegation über Aufstieg in die Kreisliga A Duisburg. von Marcel Eichholz · Heute, 12:45 Uhr · 0 Leser

Der Dümptener TV steigt nun doch in die Kreisliga A auf. – Foto: Roberto Parolari

Es war ein turbulentes Wochenende für den Kreis Duisburg-Mülheim-Dinslaken. Mit dem Rückzug von Gelb-Weiß Hamborn am 20. Juni nahm der Wahnsinn seinen Lauf. Am Sonntag war plötzlich eine neue Relegation für die kommende Woche angesetzt, doch diese findet nicht statt. Stattdessen entscheidet die Quotientenregelung.

So ein Wirrwarr um Auf- und Abstieg gibt es auch nicht alle Tage. Der Reihe nach: Am Samstag teilt der Kreisfußballausschuss Duisburg-Mülheim-Dinslaken mit, dass Gelb-Weiß Hamborn seine Mannschaft nach dem Saisonende noch zurückzieht. Diese rutscht damit ans Tabellenende. Freuen hätte sich die zweite Mannschaft des SV Heißen können, hätte sie damit doch die Klasse gehalten und wäre nicht abgestiegen. Heißen winkte schnell ab und teilte mit, kommende Saison in der Kreisliga B spielen zu wollen. Auch die DJK Vierlinden, als nächster Nachrücker, erteilte der A-Liga im Laufe des Tages eine Absage. Wie also nun den frei werdenden Platz besetzen? Am Sonntagmorgen teilte der KFA mit, dass in einer Relegation der beiden Vizemeister der Kreisliga B ein Aufsteiger ermittelt werden solle. Dies wären der Dümptener TV aus der Kreisliga B, Gruppe 1, sowie der SV Beeckerwerth aus der Gruppe 2. FuPa-Recherchen haben allerdings ergeben, dass die Aufstiegsspiele nicht rechtens sind. Auf Nachfrage beim Kreis hat dieser die Recherche bestätigt und die Spiele abgesetzt. Gemäß der WDFV-Spielordnung § 52, Absatz 5 ergibt sich, dass in Falle eines Rückzugs bis zum 20. Juni ausgelöste Entscheidungsspiele entfallen und die Quotientenregelung angewandt wird.

So steigt Dümpten auf Das Regelwerk im Wortlaut: "Mannschaften, die nicht sportliche Absteiger waren und die nach Ablauf des letzten angesetzten Punktespieltages, aber spätestens am 20.06. des jeweils aktuellen Spieljahres vom Spielbetrieb zurückgezogen und somit für die neue Spielzeit in dieser Klasse nicht mehr gemeldet werden, gelten nachträglich als Absteiger und verringern die Zahl der Absteiger entsprechend. Sie können in der neuen Spielzeit nur in der nächsttieferen Spielklasse am Spielbetrieb teilnehmen. Sollten diese Mannschaften nicht für die neue Spielzeit gemeldet werden, so können sie in einer späteren Spielzeit nur in der untersten Spielklasse ihres Kreises am Spielbetrieb teilnehmen. Durch einen solchen Rückzug ausgelöste Entscheidungsspiele entfallen und werden durch eine Quotientenregelung gemäß § 41 Abs. 2a Buchstabe b ersetzt. Daraus ergibt sich, dass der DTV mit einem Quotienten von 2,4 die Saison ein klein wenig erfolgreicher abgeschlossen hat als Beeckerwerth, das nur auf einen Quotienten von 2,24 kommt. Der Dümptener TV steigt damit in die Kreisliga A Duisburg auf. "Wir freuen uns wahnsinnig, auch wenn es uns für Beeckerwerth in dieser Situation wahnsinnig leid tut", heißt es aus Dümptener Vereinskreisen.