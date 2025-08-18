Kreisliga C1: Voswinkel rettet Concordia spät ein Remis

In einer ausgeglichenen Partie zwischen dem TSV Dahl II und Concordia Hagen II trennten sich beide Mannschaften am Ende 2:2.

Der TSV ging kurz vor der Halbzeit in Führung: In der 29. Minute unterlief Concordias David Bollhöfner ein unglückliches Eigentor, das den Gastgebern das 1:0 bescherte. Nur elf Minuten später legte Fynn Lakotta nach und erhöhte auf 2:0 (40.). Mit diesem Vorsprung ging es in die Pause.