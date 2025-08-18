Kreisliga C1: Voswinkel rettet Concordia spät ein Remis

In einer ausgeglichenen Partie zwischen dem TSV Dahl II und Concordia Hagen II trennten sich beide Mannschaften am Ende 2:2.
Der TSV ging kurz vor der Halbzeit in Führung: In der 29. Minute unterlief Concordias David Bollhöfner ein unglückliches Eigentor, das den Gastgebern das 1:0 bescherte. Nur elf Minuten später legte Fynn Lakotta nach und erhöhte auf 2:0 (40.). Mit diesem Vorsprung ging es in die Pause.
Im zweiten Durchgang zeigte Concordia jedoch Moral. Zunächst musste TSV-Keeper Tim Lichtenberg in der 78. Minute verletzungsbedingt ausgewechselt werden, ehe Ras Yagar in der 68. Minute den Anschlusstreffer erzielte. In der Schlussphase drängten die Gäste auf den Ausgleich und wurden belohnt: Kevin Voswinkel traf in der 90. Minute zum 2:2-Endstand.
Am Ende stand ein leistungsgerechtes Remis, bei dem Dahl die erste Halbzeit dominierte, während Concordia nach dem Seitenwechsel zurück ins Spiel fand.