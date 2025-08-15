Kreisliga C1: Spielabbruch zum Saisonauftakt am Höing

Zum Saisonauftakt empfing die zweite Mannschaft des SSV Hagen die Reserve des TSV Dahl im Ischelandstadion. Die Partie begann entspannt, bei guter Stimmung und mit Vorfreude auf das erste Spiel der neuen Saison. Beide Teams begegneten sich auf Augenhöhe, sodass es mit einem torlosen 0:0 in die Halbzeitpause ging.

Nach dem Wiederanpfiff nutzte der SSV Hagen schnell seine Chancen: In der 51. Minute brachte Urlacher Oleg die Gastgeber mit 1:0 in Führung, ehe Duru Dennis nur sieben Minuten später auf 2:0 erhöhte.