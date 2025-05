Kreisliga C1: Saisonrückblick 2024/2025 der 2.Mannschaft von TSV Dahl

Mit dem letzten Spieltag ist auch für unsere Zweite Mannschaft die Saison 2024/25 in der Kreisliga C zu Ende gegangen. Eine Spielzeit, die geprägt war von Umbruch, Integration und gemeinsamer Entwicklung – mit vielen positiven Momenten und klaren Zielen für die Zukunft.

Zwischen Erfahrung und frischem Wind

Im Mittelpunkt der Saison stand der Neuaufbau der Mannschaft. Gemeinsam mit erfahrenen Spielern wurden mehrere A-Jugendliche in den Seniorenbereich integriert – ein Schritt, der nicht nur sportlich wichtig war, sondern auch den langfristigen Weg des TSV Dahl unterstreicht: Ausbildung, Förderung und Zusammenhalt. Einige der Nachwuchsspieler, die von den Minis bis zur A-Jugend durch unseren Verein gegangen sind, stehen heute bereits mit den „Alten Hasen“ auf dem Platz – und fügen sich dort nahtlos ein.

400 Spiele für den TSV – eine besondere Marke

Ein besonderes Highlight war das 400. Pflichtspiel von Ihsan Tanyolu im Trikot des TSV Dahl. Ob Altherren, Zweite oder Erste – Ihsan war und ist in jeder Mannschaft ein prägendes Gesicht. Darüber hinaus engagierte er sich über Jahre hinweg als Jugendtrainer, hat eine ganze Generation mit aufgebaut und begleitet – und ist bis heute eine wichtige Säule im Verein. Ein echtes Vorbild für Einsatz und Vereinstreue.

Mehr als nur ein Team

Trotz wechselhafter Ergebnisse war die Saison geprägt von echtem Teamgeist und einem festen Miteinander. Die Mischung aus langjährigen Spielern, jungen Talenten und Rückkehrern formte eine Truppe, die sich gegenseitig stützt, motiviert und voranbringt. Der TSV Dahl II ist dabei, etwas zu entwickeln – mit Leidenschaft, Geduld und echter Freude am Fußball.

Der Blick nach vorn

Auch wenn in dieser Saison der Fokus auf Aufbau statt Aufstieg lag, ist das Ziel für die kommende Spielzeit klar: In der Kreisliga C oben mitspielen. Mit weiteren Neuzugängen, einem stabileren Kader und wachsender Erfahrung will die Mannschaft den nächsten Schritt machen. Die Grundlagen dafür wurden in dieser Saison gelegt.

Wir danken allen Spielern, Trainern, Betreuern und Unterstützern für eine Saison, die den Grundstein für die Zukunft gelegt hat. TSV Dahl II – auf und neben dem Platz ein starkes Stück Gemeinschaft.