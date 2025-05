Kreisliga C1: FC Gora Hagen macht Favoritenrolle gerecht

So., 11.05.2025, 15:00 Uhr

Am 23. Spieltag traf der TSV Dahl II auswärts auf den Tabellenführer FC Gora Hagen. Die Partie endete deutlich mit 8:1 zugunsten der Gastgeber. Bereits zur Halbzeit lag Gora mit 5:0 in Führung, was die spielerische Überlegenheit der Heimmannschaft unterstrich.