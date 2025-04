Kreisliga C1: Dahl mit verdientem Last-Minute-Sieg

Am gestrigen Tag traf die zweite Mannschaft des TSV Dahl auf die Reserve von Türk Gençler auf dem Kunstrasenplatz am Sportplatz Dahl in Hagen. Die Begegnung war geprägt von intensiven Zweikämpfen und einer engagierten Leistung beider Teams.

Das Spiel begann mit frühen Fouls und einer gelben Karte in der 12. Minute. Beide Mannschaften zeigten von Anfang an den Willen, das Spiel zu kontrollieren. In der 15. Minute kam es zu einem Wechsel bei TSV Dahl, bei dem ein Spieler ausgewechselt wurde. Auch Türk Gençler reagierte auf die Spielsituation und wechselte mehrfach, um frische Impulse zu setzen.