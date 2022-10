Kreisliga C Rhein-Lahn: TuS Weinähr – TuS Niederneisen II, 6:4 (3:2)

6:4 Erfolg im Gelbachtalstadion Die TuS Weinähr gewinnt ihr zweites Heimspiel der Saison mit 6:4 gegen TuS Niederneisen II. An diesem Wochenende musste das Trainerteam um Dominik Mono durch einige krankheits- und urlaubsbedingte Abwesenheiten mit einem verdünnten Kader planen. Mit einer noch nie dagewesenen Startelf wurde man früh von einem Gegentreffer überrascht: Schon in der 6. Spielminute geriet man durch einen direkt verwandelten Freistoß in 0:1 Rückstand. Keine Minute später landete der Ball dann jedoch auch im Niederneisener Tor: Dominik Mono schlenzte die Kugel aus ca. 18 Metern ins rechte Eck. Der Ausgleichstreffer brachte direkt mehr Selbstvertrauen auf den Platz, sodass der Ballbesitz nun weitestgehend bei den Gelbachtalern lag. In der 10. Spielminute erhöhte Daniel Stork mit einem weiteren, schönen Distanzschuss auf das verdiente 2:1 – das Spiel war gedreht. Raffinierte Spielzüge mit vollem Drang nach vorne brachten einige Chancen den Vorsprung zu erhöhen. Durch einen Elfmeter konnten die Gäste jedoch wieder ausgleichen (2:2, 18. Spielminute). Davon unbeirrt machte Weinähr weiter Druck auf den erneuten Führungstreffer. Nach einem hervorragend abgestimmten Abschlag unseres Torwarts Joshua Schnatz spekulierte Lukas Winterstein gut und mit Erfolg (3:2, 25. Spielminute). An dieser Stelle herzlichen Glückwunsch zum 1. Pflichtspieltor! Direkt mit Beginn der zweiten Hälfte netzte auch der heutige Captain Luca Kunkler und erhöhte auf das lang verdiente 4:2 (46. Spielminute). Keine 10 Minuten später gelang ihm der erneute Torerfolg durch eine schöne Außenriss-Vorlage von Winterstein (5:2, 56. Spielminute). Auch Winterstein schnürte heute den Doppelpack zu und setzte nach einem starken Dribbling im 16er den Spielstand auf 6:2 (65. Spielminute).

Durch unnötige Situationen (Eigentor nach Eckball und erneuter Elfmeter aufgrund von Handspiel) konnten die Gästen zwei weitere Tore erzielen, sodass man sich am Ende mit 6:4 trennte. Alles in allem ein guter Sonntag und verdienter Erfolg für die TuS Weinähr!