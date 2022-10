Kreisliga C Rhein-Lahn: TuS Weinähr – TuS Niederneisen II

Die Reserve von TuS Niederneisen will bei TuS Weinähr die schwarze Serie von sechs Niederlagen beenden. Am letzten Spieltag kassierte TuS Weinähr die dritte Saisonniederlage gegen SG Bornich III. Am vergangenen Spieltag verlor TuS Niederneisen II gegen TuS Gückingen II und steckte damit die siebte Niederlage in dieser Saison ein.

Im Tableau ist für TuS Weinähr mit dem siebten Platz noch Luft nach oben.

TuS Niederneisen II belegt mit einem Punkt einen direkten Abstiegsplatz. Die Defensive der Mannschaft von Trainer Ken Rauner; Marco Pfaff muss bis dato zu viele Gegentreffer verschmerzen – bereits 34-mal war dies der Fall. Die Gäste werden alles daran setzen, den ersten Saisonsieg einzufahren.