Kreisliga C Rhein-Lahn: TuS Weinähr – SG Rheinhöhen Dahlheim III

Am Sonntag trifft TuS Weinähr auf SG Rheinhöhen Dahlheim III. Letzte Woche siegte TuS Weinähr gegen SG Nastätten II mit 1:0. Damit liegt TuS Weinähr mit acht Punkten jetzt im Tabellenmittelfeld. Bei TuS Gückingen II gab es für SG Rheinhöhen Dahlheim III am letzten Spieltag nichts zu holen. Am Ende stand eine 2:6-Niederlage.

Die Bilanz der bisherigen Saison von TuS Weinähr kommt ausgeglichen daher: Jeweils zwei Siege, Unentschieden und Niederlagen hat man zutage gefördert.

SG Rheinhöhen Dahlheim III muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Die Offensive des Gasts strahlte insgesamt zu wenig Gefahr aus, sodass das Team von Philipp Roth bis jetzt erst neun Treffer erzielte. Nach sechs Spielen verbucht SG Rheinhöhen Dahlheim III einen Sieg, ein Unentschieden und vier Niederlagen auf der Habenseite.