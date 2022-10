Kreisliga C Rhein Lahn: TuS Weinähr 5:0 SG Rheinhöhen Dalheim III

Lang ersehntes Heimspiel wird 5:0 gewonnen Besser kann eine Rückkehr ins eigene Stadion nicht laufen: Das erste Heimspiel nach knapp 2 Jahren Zwangspause gewinnt unsere TuS hochverdient mit 5:0. Wie angekündigt, sollte der Tag für Spieler, Trainerteam, Zuschauer und Fans etwas Besonderes werden und das ist gut gelungen. Mit einem frisch verputzten Vereinsheim (Herzlichen Dank an Maler Loos für die hervorragende Arbeit pünktlich zur Wiedereröffnung), einer neu installierten Hachenburger-Fankurve und einer außergewöhnlich guten Verpflegung von Pegelturm Gin sowie Leckeres vom Grill und einiger Kuchen- und Waffelspenden startete das Spiel pünktlich um 14:30 Uhr. Stadionsprecher Josua Asbach brachte die Emotionen bis in die Kabine und später auf den Platz. Schnell merkte man, dass unsere Gelbachtaler das Spiel heute nicht aus der Hand geben wollen. Captain Niclas Justi erzielte mit einem Distanzschuss der Extraklasse das 1:0 (13. Spielminute): Mit perfektem Augenmaß und Schusstechnik flog der Ball aus gut 46 Metern ins gegnerische Tor. Doch das sollte nicht genug sein. In der 47. Spielminute hätte unser Simeon Bechthold auf das lang verdiente 2:0 erhöhen können, doch die Kugel prallte an der Latte ab. So war es wieder Justi, der in der 59. Spielminute zu einem weiteren Distanzschuss ansetzte und sein Doppelpack perfekt machte. Zwei Pfostentreffer unseres Domi "Navi" Ciuks später schlug Dave Wörz zu seinem 1. Meisterschaftstor zu: Nach starker Hereingabe von Luca Kunkler lenkte er den Ball unhaltbar zum 3:0 ein (73. Spielminute). Auch Dave hatte das letzte Wort noch nicht gesprochen. Nur 2 Minuten später tat er es seinem ersten Tor gleich und konnte auf 4:0 erhöhen, diesmal nach Vorlage von Justi. Ein wahres Spektakel! Elf Minuten später wurde die nächste Premiere gefeiert: Nur 3 Minuten nach seiner Einwechslung traf Jan Mager zum 5:0 Endstand - ebenfalls das 1. Pflichtspieltor!