Kreisliga C Rhein-Lahn: SG Bornich III – TuS Weinähr, 1:0 (0:0), Bogel

Unglückliche Niederlage Das Meisterschaftsspiel gegen die SG Bornich III verliert die TuS Weinähr knapp mit 0:1. Schon zum dritten Mal musste man in dieser Saison bei einem Flutlichtspiel antreten, diesmal wohl bedingt durch die dritte Delegation einer SG.

In einem ausgeglichenen, kampfbetonten Spiel wartete man sehnsüchtig auf das Erzielen des Führungstreffers. Mit einer guten defensiven Aufstellung blockte man Chancen der Gastgeber gut ab, konnte jedoch offensiv nichts reißen. So ging es mit einem 0:0 in die Pause. Nur 9 Minuten nach Wiederanpfiff gelang der SG das glückliche 0:1. Anschließend brauchte unsere TuS etwa 10 Minuten, um sich nach dem Schock wieder zu Berappeln. Danach gelang es wieder Angriffe zu starten und enormen Druck ins Spiel zu bringen. Doch auch ein durch Notbremse bedingter Platzverweis für die Hausherren und einige aussichtsreiche Freistöße in der knapp 6 minütigen Nachspielzeit brachten nicht den gewünschten und verdienten Torerfolg und Ausgleich.