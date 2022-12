Der Spielplan der Kreisliga C ist online. – Foto: Marco Cretti

Kreisliga C Mönchengladbach & Viersen: Das sind die neuen Spielpläne In der Kreisliga C starten am Wochenende die Frühjarsrunden im Aufstiegsmodus und den Fairplay-Runden.

Im Fußballkreis Mönchengladbach und Viersen beginnt am Wochenende die Rückrunde der Kreisliga C. Nach der Qualifikationsphase wurden die Teams in zwei Aufstiegs- und drei FairPlay-Runden aufgeteilt. Die Spielpläne findet ihr hier: