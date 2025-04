Kreisliga Bocholt: Fabio Hellerforth sichert Mussum Punkt in Suderwick

Die für den Donnerstag geplante Partie zwischen dem GSV Suderwick und TuB Mussum wurde am Mittwochabend nachgeholt, und das Kommen hat sich für die Zuschauer fraglos gelohnt. Allerdings vergaben die Gastgeber des GSV die Chance, nach Punkten mit TuB Mussum gleichzuziehen. Denn das Heimteam führte zwischenzeitlich mit 1:0, 2:1 und 4:2, musste am Ende aber noch mit einem 4:4 leben, bei dem eine Ampelkarte für die Gastgeber zum Schluss keine Auswirkungen mehr hatte. Tobias Drommelschmidt traf dabei doppelt für Suderwick, aber Fabio Hellerforth war für TuB Mussum sogar dreifach erfolgreich.

GSV Viktoria Suderwick – SC TuB Mussum 1926 4:4

GSV Viktoria Suderwick: Yannick Wenzel, Jonas Kronenberg, Thorben Elting, Robin Hollands, Julian Boland (85. Simon Betting), Christopher Palitza, Niklas Derksen, Nico Maurick, Niklas Wöhle, Tom Boland (83. Ole Bollwerk), Tobias Drommelschmidt (58. Niklas Klein-Schmeink)

SC TuB Mussum 1926: Marcel Braun, Nico Betting, Philipp Teriete, Patrick Schülingkamp (87. Rico Koopmann), Jan Ten Lohis (60. Marlon Kröber), Finn Stenert (63. Lennart Stöckert), Max Heisterkamp, Fabio Hellerforth, Mamadou Oury Diallo, Maurice Nienhaus, Pascal Sieverding (80. Salaheddine Idrissi) - Trainer: Kevin Wagenfeld

Schiedsrichter: Martin Overath (Hamminkeln) - Zuschauer: 75

Tore: 1:0 Tobias Drommelschmidt (5.), 1:1 Fabio Hellerforth (6.), 2:1 Tobias Drommelschmidt (36.), 3:1 Robin Hollands (42.), 3:2 Max Heisterkamp (46.), 4:2 Tom Boland (49. Foulelfmeter), 4:3 Fabio Hellerforth (63.), 4:4 Fabio Hellerforth (75.)

Nach torloser erster Hälfte war ein ein Eigentor des Spitzenreiters Hamminkelner SV durch Keeper Sascha Tünte, das die DJK Rhede am Freitagabend im Topspiel in Führung brachte. Dabei blieb es zwar bis in die Nachspielzeit, zentral sollte dieser Treffer aber bleiben. Denn in der 95. Minute entschied Maximilian Hackling mit dem 2:0 die Partie endgültig. Damit setzte die DJK den Zweiten Westfalia Anholt schon einmal bestmöglich unter Druck.

In einer torreichen Partie gewann der SV Emmerich-Vrasselt mit 5:3 gegen den VfR Mehrhoog. In dem turbulenten Spiel führten die Emmericher durch Jan Giesbers und Marco Buscher mit 2:0, ehe die Gäste das Spiel drehten und durch Hannes Dehnert (2) und Jonas Flaswinkel bis zur 81. Minute mit 3:2 in Führung gingen. Doch die Emmericher kamen spät ins Spiel zurück. Rejsan Nurkovic traf in der 85. Minute zum 3:3, ein Doppelschlag von Tuncay Nokta sorgte noch für den Sieg.

_______________

Das sind die nächsten Spieltage

30. Spieltag

Fr., 02.05.25 19:30 Uhr PSV Wesel II - DJK Rhede

Fr., 02.05.25 19:30 Uhr VfR Mehrhoog - SV Brünen

So., 04.05.25 13:15 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick II - SC Grün-Weiß Vardingholt

So., 04.05.25 15:00 Uhr SV Krechting - FC Olympia Bocholt

So., 04.05.25 15:00 Uhr SC TuB Mussum 1926 - SV Bislich

So., 04.05.25 15:00 Uhr TuS Haffen-Mehr - SV Emmerich-Vrasselt

So., 04.05.25 15:15 Uhr SV Spellen - GSV Viktoria Suderwick



31. Spieltag

Di., 06.05.25 20:00 Uhr Hamminkelner SV - Sportfreunde 97/30 Lowick II

Fr., 09.05.25 19:30 Uhr SV Brünen - TuS Haffen-Mehr

Fr., 09.05.25 20:00 Uhr Westfalia Anholt - SC TuB Mussum 1926

So., 11.05.25 15:00 Uhr FC Olympia Bocholt - PSV Wesel II

So., 11.05.25 15:00 Uhr GSV Viktoria Suderwick - VfR Mehrhoog

So., 11.05.25 15:00 Uhr SV Bislich - SV Spellen

So., 11.05.25 15:30 Uhr SV Emmerich-Vrasselt - SV Krechting

_______________

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: