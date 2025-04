Kreisliga: Bliedersdorf siegt im Stile einer Spitzenmannschaft

Vor diesem Spieltag grüßte A/O III von der Tabellenspitze, die nun Bliedersdorf zurückerobert hat. Der FC O/O hat mit diesem Sieg den Wiederaufstieg weiter im Fokus. Lange sah es so aus, dass es die erste Punkteteilung für den FC in dieser Saison geben könnte. Doch Jonas Hammann gelang in der Nachspielzeit der Treffer für den 17. Saisonsieg.

Tore: 0:1 (6.) Hagenguth, 1:1 (37.) Elfers, 2:1 (90.+2) Hammann.