Kreisliga: BISON mit Last-Minute-Ausgleich, Klare Sache in Lamstedt

In der Kreisliga fanden unter der Woche zwei Nachholspiele statt. Einen deutlichen Erfolg fuhr der TSV Lamstedt ein, während der FC Wanna-Lüdingworth im Duell mit der Spielvereinigung BISON Big Points im Abstiegskampf hauchdünn verpasste.
Vor dem Anpfiff trennten beide Teams fünf Zähler. Der FC Wanna-Lüdingworth befand sich auf bestem Wege - bei noch einem Nachholspiel in der Hinterhand - bis den Abstand auf die Spielvereinigung BISON zu verkürzen und zugleich den vorletzten Tabellenplatz an den SC Hemmoor weiterzureichen.. August Stefan Lutter sorgte per Elfmeter, nachdem Jannik Offermann zuvor gefoult wurde, für die Führung (45+2.). Bis in die Nachspielzeit hinein blieb es beim 1:0, ehe Julius Hoffmeister doch noch der Ausgleich gelang und seine Mannschaft vor noch größeren Abstiegssorgen bewertete.
Am Donnerstagabend übernahm der TSV Lamstedt auf Herthas Höhe direkt das Kommando und stellte die Weichen frühzeitig auf Sieg. Zwischen der 20. und 25. Minute sorgten Bennett Patjens, Leander Quell und Dustin Uthe für die 3:0-Führung. Marcel Awe verkürzte zwar mit Saisontreffer Nummer 25, doch noch vor der Pause stellte Batjens den alten Abstand wieder her. Sahlenburg gab sich weiter nicht geschlagen und kam durch Senad Lekaj zum 4:2 (57.). Ein Comeback blieb allerdings aus. In der Nachspielzeit sorgte Uthe mit dem 5:2 endgültig für die Entscheidung.