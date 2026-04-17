Kreisliga: BISON mit Last-Minute-Ausgleich, Klare Sache in Lamstedt Wanna-Lüdingworth bleibt Vorletzter +++ Börde-Kicker überrollen Sahlenburg von FuPa Cuxhaven · Heute, 16:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: FuPa Lüneburg

In der Kreisliga fanden unter der Woche zwei Nachholspiele statt. Einen deutlichen Erfolg fuhr der TSV Lamstedt ein, während der FC Wanna-Lüdingworth im Duell mit der Spielvereinigung BISON Big Points im Abstiegskampf hauchdünn verpasste.

Vor dem Anpfiff trennten beide Teams fünf Zähler. Der FC Wanna-Lüdingworth befand sich auf bestem Wege - bei noch einem Nachholspiel in der Hinterhand - bis den Abstand auf die Spielvereinigung BISON zu verkürzen und zugleich den vorletzten Tabellenplatz an den SC Hemmoor weiterzureichen.. August Stefan Lutter sorgte per Elfmeter, nachdem Jannik Offermann zuvor gefoult wurde, für die Führung (45+2.). Bis in die Nachspielzeit hinein blieb es beim 1:0, ehe Julius Hoffmeister doch noch der Ausgleich gelang und seine Mannschaft vor noch größeren Abstiegssorgen bewertete.