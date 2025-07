Kreisliga bis C-Klasse bekommt neue Auf- und Abstiegsregeln zur kommenden Saison

Die beiden davor platzierten Mannschaften müssen sich in der Relegation mit A-Klassisten wie potenziell dem TSV Emmering II messen. Neu ist: Nicht nur die Vizemeister der sechs A-Klassen bekommen eine Aufstiegschance, auch die Tabellendritten sind mit in der Verlosung. Mit nur einem Sieg wäre man dann oben. Interessant für die Emmeringer Erste: Aus den beiden Kreisligen steigen diesmal jeweils die Letzten und Vorletzten ab.

Ebersberg – Über eine zusätzliche Aufstiegschance für die Tabellendritten der A-Klassen dürfen sich in der Spielzeit 2025/26 die Fußballer im BFV-Kreis Inn/Salzach freuen. Da die Kreisklassen, in denen auch der TSV Aßling kickt, einheitlich auf 14 Vereine aufgestockt wurden, gibt es jeweils zwei Direktabsteiger.

Wie schon in der Vorsaison gibt es getrennte Auf- und Abstiegsrunden, weil die Kreisligen zwei Wochen länger spielen. Die neun Kreisliga-Zweiten aus Oberbayern spielen voraussichtlich wieder zwei Aufsteiger aus. Dabei treffen zunächst die Vizemeister der beiden Kreisligen im Kreis Inn/Salzach in Hin- und Rückspiel aufeinander. Weil es acht C-, aber nur sechs B-Klassen gibt, ist nur den C-Meistern ein Platz in der B-Klasse sicher. Die acht Vizemeister spielen weitere vier Aufsteiger aus. Der Letzte und Vorletzte steigt direkt aus der B-Klasse ab.