Kreisliga: Bargstedt setzt Erfolgsserie fort – Dritter Sieg unter Wolt

In der Kreisliga Holstein sorgt der TuS Bargstedt aktuell für Schlagzeilen. Nachdem in der Winterpause die Trennung von Trainer Kay Mielenz erfolgte, übernahm Frank Wolter das Sagen auf der Kommandobrücke – und das mit beträchtlichem Erfolg. Seitdem der Nienkattbeker den Ex-Verbandsligisten übernommen hat, läuft es sportlich bedeutend besser. Die letzten drei Spiele konnten allesamt gewonnen werden – nur die Auftaktpartie beim TuS Tensfeld ging knapp verloren.
Dabei sah es noch in der Hinrunde alles andere als rosig aus, denn nach dem 5. Spieltag zierten die Bargstedter punktlos das Tabellenende, und der Fall in die Bedeutungslosigkeit schien nicht unmöglich.
Doch unter Wolter ist der Erfolg zurückgekehrt. Nachdem bekannt wurde, dass der Vertrag mit Mielenz zum Saisonende nicht verlängert werden sollte, entschied sich der Coach nach kurzer Bedenkzeit, sein Amt sofort niederzulegen. Der umtriebige Fußballobmann Maik Mölle suchte sofort den Kontakt zu Frank Wolter, der aus alter Verbundenheit – Wolter war bereits Trainer beim TuS Bargstedt – sofort Gewehr bei Fuß stand und bis zum Saisonende zusagte.
Nach dem hart erkämpften 3:2 (1:1)-Erfolg beim Tabellenvorletzten TuS Jevenstedt II, der den Bargstedtern am Sonntag alles abverlangte, ist man plötzlich auf den 7. Platz angekommen und kann mit deutlich mehr Zuversicht auf die kommenden Aufgaben blicken.
Gegen die stark aufspielende Jevenstedter Reserve um Spielertrainer Robin Grell konnten sich die Bargstedter in der Anfangsphase in einem sehr intensiven Spiel eine Vielzahl an guten Torchancen herausspielen, die zunächst ungenutzt blieben. Das rächte sich noch vor der Pause, als die Gastgeber durch ein Traumtor gegen den zu weit vor seinem Gehäuse postierten Torhüter Kim-Kevin Asbahr durch Christian Sievers (38.) den Führungstreffer erzielen konnten.
Doch der Jubel der Gastgeber währte nicht lange, denn im Anschluss an einen Eckball, der nicht geklärt werden konnte, gelang Daniel Sachau (40.) per Direktabnahme der 1:1-Ausgleichstreffer.
Wenig später bewahrte Torhüter Kim-Kevin Asbahr seine Mannschaft vor einem erneuten Rückstand, als er mit einer Monsterparade den Ball aus dem Torgiebel kratzte.
Nach dem Seitenwechsel gingen die Gäste zunächst sehr fahrlässig mit ihren vielen guten Torgelegenheiten um, ehe erneut Daniel Sachau (63.) mit einem Flachschuss nach Vorarbeit von Markus Wieben der 2:1-Führungstreffer gelang.
Die spielbestimmenden Gäste, die oft aber auch fahrig agieren, konnten nur sechs Minuten später sogar auf 3:1 davonziehen. Eine präzise Hereingabe von Sascha Delfs köpfte Markus Wieben (69.) trotz Bedrängnis von zwei Gegenspielern zunächst an die Unterkante der Latte, um dann reaktionsschnell den Abpraller zum 3:1 zu verwerten.
In der Schlussminute konnten die Gastgeber durch einen schönen Treffer von Tjark-Erik Rohwer (90+1) nur noch auf 2:3 verkürzen.
Wenig später pfiff der souveräne Schiedsrichter Gerhard Sendel die sehenswerte Kreisligabegegnung ab, und die Gäste durften sich über einen hart erkämpften Arbeitssieg im Derby freuen.
Stimme zum SpielFrank Wolter (Trainer TuS Bargstedt)
TUS Bargstedt: Asbahr – Majtamal (72. Björn Delfs), Sascha Delfs, Reimers, Ecberger – Wieben (85. Boller), Döring, Bestmann, Beyer – Sachau (80. Vermehren), Winter (61. Bonik).
Trainer: Frank Wolter
Schiedsrichter: Gerhard Sendel
Assistenten: Thomas Schwarzer und Sönke Carstensen.
Zuschauer: 120 in Jevenstedt.
Tore: 1:0 Christian Sievers (38.), 1:1 Daniel Sachau (40.), 1:2 Daniel Sachau (63.), 1:3 Markus Wieben (69.), 2:3 Tjark-Erik Rohwer (90.+1).