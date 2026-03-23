Kreisliga: Bargstedt setzt Erfolgsserie fort – Dritter Sieg unter Wolt

Dabei sah es noch in der Hinrunde alles andere als rosig aus, denn nach dem 5. Spieltag zierten die Bargstedter punktlos das Tabellenende, und der Fall in die Bedeutungslosigkeit schien nicht unmöglich.

Doch unter Wolter ist der Erfolg zurückgekehrt. Nachdem bekannt wurde, dass der Vertrag mit Mielenz zum Saisonende nicht verlängert werden sollte, entschied sich der Coach nach kurzer Bedenkzeit, sein Amt sofort niederzulegen. Der umtriebige Fußballobmann Maik Mölle suchte sofort den Kontakt zu Frank Wolter, der aus alter Verbundenheit – Wolter war bereits Trainer beim TuS Bargstedt – sofort Gewehr bei Fuß stand und bis zum Saisonende zusagte.

Bargstedt rückt nach Derbysieg auf den 7. Platz

Nach dem hart erkämpften 3:2 (1:1)-Erfolg beim Tabellenvorletzten TuS Jevenstedt II, der den Bargstedtern am Sonntag alles abverlangte, ist man plötzlich auf den 7. Platz angekommen und kann mit deutlich mehr Zuversicht auf die kommenden Aufgaben blicken.

Gegen die stark aufspielende Jevenstedter Reserve um Spielertrainer Robin Grell konnten sich die Bargstedter in der Anfangsphase in einem sehr intensiven Spiel eine Vielzahl an guten Torchancen herausspielen, die zunächst ungenutzt blieben. Das rächte sich noch vor der Pause, als die Gastgeber durch ein Traumtor gegen den zu weit vor seinem Gehäuse postierten Torhüter Kim-Kevin Asbahr durch Christian Sievers (38.) den Führungstreffer erzielen konnten.

Doch der Jubel der Gastgeber währte nicht lange, denn im Anschluss an einen Eckball, der nicht geklärt werden konnte, gelang Daniel Sachau (40.) per Direktabnahme der 1:1-Ausgleichstreffer.

Wenig später bewahrte Torhüter Kim-Kevin Asbahr seine Mannschaft vor einem erneuten Rückstand, als er mit einer Monsterparade den Ball aus dem Torgiebel kratzte.