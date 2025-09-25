Kreisliga B6: Pfedelbach II am Sonntag in Neuenstein II zu Gast

Am Sonntag steht für den TSV Pfedelbach II ein wichtiges Auswärtsspiel beim TSV Neuenstein II an. Nach dem jüngsten 2:1-Heimsieg gegen den TSV Ohrnberg rangiert Pfedelbach mit zwei Siegen, einem Remis und einer Niederlage solide im Tabellenmittelfeld. Neuenstein II wartet dagegen noch auf den ersten Punkt und kämpft mit einer negativen Torbilanz.

Für Pfedelbach gilt es, von Beginn an konzentriert zu agieren, defensiv stabil zu stehen und die sich bietenden Chancen konsequent zu nutzen. Gelingt dies, sind die Aussichten auf einen weiteren Dreier gut.