Kreisliga B3: SV Kaisersbach II feiert ersten Saisonsieg – 3:2-Auswärt

Im zweiten Saisonspiel konnte SV Kaisersbach II den ersten Dreier einfahren. Beim Gastspiel bei SC Urbach II setzte sich das Team mit 3:2 (1:1) durch.
Die Kaisersbacher Reserve startete zielstrebig in die Partie und belohnte sich früh mit der Führung. Die Hausherren kamen jedoch noch vor der Pause zum Ausgleich, sodass es mit einem 1:1 in die Kabinen ging.
Nach dem Seitenwechsel zeigte Kaisersbach erneut Moral und ging durch einen sehenswerten Treffer wieder in Führung. Auch der zwischenzeitliche erneute Ausgleich der Gastgeber konnte das Team nicht aus der Bahn werfen. Kurz vor Schluss erzielte Kaisersbach den entscheidenden Treffer zum verdienten 3:2-Endstand.