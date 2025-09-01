Kreisliga B3: SV Kaisersbach II feiert ersten Saisonsieg – 3:2-Auswärt

Im zweiten Saisonspiel konnte SV Kaisersbach II den ersten Dreier einfahren. Beim Gastspiel bei SC Urbach II setzte sich das Team mit 3:2 (1:1) durch.

Die Kaisersbacher Reserve startete zielstrebig in die Partie und belohnte sich früh mit der Führung. Die Hausherren kamen jedoch noch vor der Pause zum Ausgleich, sodass es mit einem 1:1 in die Kabinen ging.