Kreisliga B1 TSV Ludwigsburg - 07 Ludwigsburg Fussball 2:2 (1:1)

Beide Mannschaften begannen engagiert und boten den zahlreichen Zuschauern eine gefällige Partie mit guten Kombinationen und schönen Spielzügen.

Felix Hitz brachte 07 Ludwigsburg Fußball in der 31. Spielminute in Führung. In der 38. Minute glich Patrizio Mercante für den TSV zum 1:1 aus. Der Unparteiische beendete die erste Halbzeit, ohne dass weitere Tore fielen. Nach der Pause knüpften beide Mannschaften nicht an die Leistung der ersten Halbzeit an, und das Spiel wurde zunehmend zerfahrener. Anstelle von Caner Gümüssu war nach Wiederbeginn Lien Hörnig für 07 Ludwigsburg Fußball im Spiel. Der TSV setzte die Gäste nun bereits früh unter Druck und Stefanos Likoudis ließ sich in der 54. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 2:1 für TSV Ludwigsburg. 07 Ludwigsburg Fußball drängte auf den Ausgleich. Für frischen Wind sollten für 07 Ludwigsburg Justin Weis und Atakan Tüney sorgen, die per Doppelwechsel für Klevis Bulica und Emre Kacmaz auf das Spielfeld kamen (61.). In der 77. Minute erzielte Sasa Tesanovic nach schöner Einzelleistung das 2:2 für die Gäste. Der TSV erspielte sich noch zahlreiche Torchancen doch fehlte die letzte Konsequenz im Abschluss.