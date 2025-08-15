Kreisliga B1: Sportliches Urteil entscheidet Partie auf Emst

Zum Saisonauftakt der Kreisliga B1 trafen am vergangenen Sonntag der SC Concordia Hagen und der TSV Dahl aufeinander. Die Partie begann ausgeglichen, beide Mannschaften zeigten von Beginn an hohen Einsatz und erspielten sich gute Torchancen. Allerdings fehlte auf beiden Seiten die letzte Präzision im Abschluss, sodass es zur Pause torlos blieb.

Auch in der zweiten Hälfte setzte sich das Bild fort: Chancen hüben wie drüben, aber keine Mannschaft konnte den Ball im Netz unterbringen. Nach intensiven 90 Minuten stand es 0:0.