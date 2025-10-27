Kreisliga B1: Dahler teilen sich einen Punkt mit Zurstraße

Am vergangenen Wochenende empfing der TSV Dahl den SC Zurstraße 70 zum 12. Spieltag der laufenden Saison. Bei kaltem Fußballwetter entwickelte sich von Beginn an eine packende und intensive Partie, in der beide Teams großen Einsatz zeigten.

Kaum war die zweite Halbzeit angepfiffen, drehte der SC Zur Straße 70 die Partie. Wieder war es Imad Louchiri, der in der 49. Minute zuschlug und seine Mannschaft mit 2:1 in Führung brachte. Doch die Antwort des TSV Dahl ließ nicht lange auf sich warten: Michael Kupilas traf nur wenige Minuten später zum 2:2 Ausgleich.

Der TSV Dahl startete engagiert in die Begegnung und belohnte sich früh: Nico Frank Dreesbach traf in der 13. Minute zur 1:0-Führung für die Gastgeber. Doch der SC Zur Straße 70 ließ sich davon nicht einschüchtern und kam nach rund einer halben Stunde zurück ins Spiel. In der 26. Minute war es Imad Louchiri, der den Ausgleich zum 1:1 erzielte. Mit diesem Ergebnis ging es auch in die Halbzeitpause, ein Zwischenstand, der dem Spielverlauf gerecht wurde.

Die Partie blieb weiterhin spannend und intensiv, wurde aber auch etwas hitzig. In der 57. Minute musste Bo Weinrich vom TSV Dahl nach einer Gelb-Roten Karte vom Platz, was die Aufgabe für die Gastgeber deutlich erschwerte. Unter Zahlennachteil war es für die Dahler noch schwerer, weitere Chancen zu kreieren und Druck aufzubauen.

In der 64. Minute hatte der TSV Dahl dennoch eine große Möglichkeit zur erneuten Führung. Einen Elfmeter den der Torhüter des SC Zur Straße 70 parierte.

Am Ende blieb es beim gerechten 2:2 Unentschieden, das beiden Mannschaften einen Punkt einbrachte. Nach einem intensiven, spannenden und emotional geführten Spiel trennten sich TSV Dahl und SC Zurstraße 70 somit mit einem verdienten Remis.

Mit dem Unentschieden klettert der TSV Dahl auf den 3. Platz der Liga. Nach 9 Spielen stehen die Gastgeber bei 18 Punkten, mit 36 erzielten Toren und 13 Gegentoren.

Der SC Zurstraße 70 rutscht auf den 9. Platz, nach 10 Spielen mit 11 Punkten, 28 erzielten Toren und 27 Gegentoren.

In der kommenden Woche haben beide Teams spielfrei, bevor die Liga anschließend in die nächste Runde startet.