Kreisliga B Wuppertal: Transfers der Saison 25/26

In diesem Artikel findet ihr alle Wechsel der Kreisliga B Wuppertal-Niederberg - Zugänge, Abgänge und generell alle Sommertransfers 2025/26 pro Verein in der Übersicht. Stand: 4. August 2025.
ASV Wuppertal
Trainer: Ridvan Krasnici, Zakaria Mohamed Amor
Zugänge: Benjamin Amine Krafft ()
Abgänge: Calvin Nathan Böhringer (TSV Altdorf), Dennis Kastrati (SC Viktoria Wuppertal Rott 89 II), Enes Ametov (TSV Fortuna Wuppertal II), David Durmiśevic (TSV Fortuna Wuppertal II), Ahmet Jasharovski (TSV Fortuna Wuppertal II), Ridvan Krasnici (TSV Fortuna Wuppertal II), Feliciano Menga (TSV Fortuna Wuppertal II), Souhaib Mezgouri (TSV Fortuna Wuppertal II), Alvaro Makenda Salazaku (TSV Fortuna Wuppertal II), Roland Saliji (TSV Fortuna Wuppertal II)
BV Azadi Wuppertal
Trainer: Abdullah Rezan
Zugänge: keine
Abgänge: keine
FC Langenberg
Trainer: Berkay Saral
Zugänge: Berkant Saral (), Erman Hamza (Türkgücü Velbert II), Eren Kazar (Langenberger SV 1916), Cahit Volkan Gökcel (Rückkehrer nach längerer Pause ), Resul Kalayci (Rückkehrer nach längerer Pause ), Ilker Topal (SV Rot-Weiß Wülfrath II)
Abgänge: Ege Mert Esen (Blau-Weiß Langenberg), Ilker Topal (SV Rot-Weiß Wülfrath II)
FC Mettmann 08 III
Trainer: Marcel Rütten
Zugänge: keine
Abgänge: keine
Hellas Wuppertal II
Trainer: Athanasios Tselempidis
Zugänge: keine
Abgänge: Fournaris Vasilios (), Tobias Grabinski (1. FC Wülfrath II)
SC Breite Burschen Barmen II
Trainer: Stefan Greef, Fabian Arentz
Zugänge: Felix Johannes Öhlschläger (SC Breite Burschen Barmen), Aldrin Gerxhalija (SC Breite Burschen Barmen), Fares Alhomedi Almoustafa (SC Sonnborn II)
Abgänge: keine
SC Sonnborn II
Trainer: Fabian Bollmus, Manuel Bollmus
Zugänge: Cengiz Mehmeti (SC Uellendahl), Lucas Yankam (Langenberger SV 1916), Artur Giess (Langenberger SV 1916), Paul Rösler (Langenberger SV 1916), Efekan Ugur (Langenberger SV 1916), Luis Maxim Severino (Langenberger SV 1916), Sahin Karaca (Reaktiviert), Hassan Hamzi (SSVg Heiligenhaus II)
Abgänge: Nassim Kallouch (TFC Wuppertal 95/10), Fares Alhomedi Almoustafa (unbekannt), Magnus Langenohl (inaktiv), Umut Bülbül (inaktiv), Benjamin Stecher (Wichlinghauser Kickers), Murat Polat (inaktiv), Adem Polat (inaktiv), Hani Magua (unbekannt), Francesco Pennisi (unbekannt), Fares Alhomedi Almoustafa (SC Breite Burschen Barmen II)
SC Uellendahl
Trainer: Christian Ingensandt
Zugänge: keine
Abgänge: Marco Muzzi (TSV Fortuna Wuppertal), Timo Bohlen (TFC Wuppertal 95/10), Cengiz Mehmeti (SC Sonnborn II), Muhammed Said Ekiz (TFC Wuppertal 95/10)
SSV 07 Sudberg II
Trainer: Dirk Picard
Zugänge: Aurel Julius Konrad (SV Bayer Wuppertal)
Abgänge: keine
SSV Germania Wuppertal II
Trainer: Markus Westerholz
Zugänge: Berkay Öztürk (TSV Union Wuppertal), Berkan Ertürk (TSV Union Wuppertal), Berkay Gürkan (TSV Union Wuppertal), Baran Cakir (TSV Union Wuppertal), Raphael Heynen (SSV Reichswalde), Malcolm King Gouamo Hinz (SSVg Velbert II), Thierno Diallo (SG VfB / PSV Norden)
Abgänge: Dirk Müller (), Karim Ben Hassen (), Furkan Cansoy (), Emircan Dogan (), Carmelo Di Mari (), Kian Khalaf (), Haitham Alsaad (), Alessio Lo Castro (), Anton Maximilian Mika (), Yassin Dadou (), Nicola Marotta (), Moussa Toure (), Jonas Kühl (TSV Ronsdorf II), Louange Adom Missamou (), Maurice Westerholz ()
SV Heckinghausen
Trainer: Ibrahim Tecer
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SV Jägerhaus Linde II
Trainer: Mario Zelic
Zugänge: Mario Zelic (Polizei SV Düsseldorf II), Noël Biller (SV Jägerhaus Linde), Alexander Larisch (SV Jägerhaus Linde)
Abgänge: Jean-Marie Körner (Wuppertaler SV II)
TFC Wuppertal 95/10
Trainer: Timo Bohlen, Mehmet Ugur
Zugänge: Nabil Azouagh (BV Gräfrath), Alper Güldali (BV Gräfrath), Firat Sener (FC Iraklis Neviges), Timo Bohlen (SC Uellendahl), Mehmet Ugur (Langenberger SV 1916), Ali Belhadi (Langenberger SV 1916), Leandros Amaadacho (Langenberger SV 1916), Nick Merlin Schäfer (Langenberger SV 1916), Steven Winterfeld (ASV Mettmann), Leon Maurice Busch (Langenberger SV 1916), Mete Can Güldali (Langenberger SV 1916), Antonio Scursuni-Cantarella (Langenberger SV 1916), Dogus Colak (SSV 07 Sudberg), Nassim Kallouch (SC Sonnborn II), Muhammed Said Ekiz (SC Uellendahl)
Abgänge: Marcel Clemens (Türkgücü Velbert), Hicham Azzaydi (VfL Wuppertal 22), Dominik Tim Eckstein (Vereinslos ), Tahir Akın (Pausiert )
TSV Fortuna Wuppertal II
Trainer:
Zugänge: Viktor Tarabrin (FC Polonia Wuppertal), Valentyn Lukhanov (FC Polonia Wuppertal), Gorbowyj Andrzej (FC Polonia Wuppertal), Marian Puliak (FC Polonia Wuppertal), Oleksandr Rak (FC Polonia Wuppertal), Tomasz Lipowski (FC Polonia Wuppertal), Mykola Safronov (FC Polonia Wuppertal), Yaroslav Stemkivskiy (FC Polonia Wuppertal), Sammy Masri (TSV Fortuna Wuppertal), Manuel Appelmann (TSV Fortuna Wuppertal), Enes Ametov (ASV Wuppertal), David Durmiśevic (ASV Wuppertal), Ahmet Jasharovski (ASV Wuppertal), Ridvan Krasnici (ASV Wuppertal), Feliciano Menga (ASV Wuppertal), Souhaib Mezgouri (ASV Wuppertal), Alvaro Makenda Salazaku (ASV Wuppertal), Roland Saliji (ASV Wuppertal)
Abgänge: Mohammad Taher (SC Viktoria Wuppertal Rott 89 II), Marco Pletat (Sportfreunde Dönberg), Kane Schierenberg (TSV Fortuna Wuppertal)
TSV Gruiten II
Trainer: Robert Kurtis
Zugänge: keine
Abgänge: keine
TSV Union Wuppertal
Trainer: Lukas Kalms, Marcel Wernicke
Zugänge: Ilhan Acar (TuS Grün-Weiß Wuppertal), Sebastian Thorenz (Vereinslos), Elias Arraf (Vereinslos), Rufat Hacizada (Vereinslos), Sascha Geßner (Unbekannt), Pleurat Nuredini (TSV Neviges-Engizek 1982 III)
Abgänge: Justin Beller (SSV Germania Wuppertal), Mustafa Alkan (SSV Germania Wuppertal), Yousef Rasoli (SSV Germania Wuppertal), Nazar Kasianchuk (SSV Germania Wuppertal), Eren Özkan (SSV Germania Wuppertal), Deniz-Tugca Temel (SSV Germania Wuppertal), Alkan Sahingöz (SSV Germania Wuppertal), Hazim Dezic (SSV Germania Wuppertal), Ege Erdem (SSV Germania Wuppertal), Bilal Benchelh (SSV Germania Wuppertal), Omar Sarsour (SSV Germania Wuppertal), Daniel Kohlbach (SSV Germania Wuppertal), Mersad Alijevic (SSV Germania Wuppertal), Ignacio Nedic Llorente (SSV Germania Wuppertal), Cem Bodur (SSV Germania Wuppertal), Philipp Aurelio Rautenberg (SSV Germania Wuppertal), Ogulcan Ünal (SSV Germania Wuppertal), Serdar Özdemir (SSV Germania Wuppertal), Nicolas Edelmann (SSV Bergisch Born), Salem Alijevic (SSV Germania Wuppertal), Kaan Özkan (SSV Germania Wuppertal), Levin Ilias Ceylan (SSV Bergisch Born), Danylo Plakhin (SSV Germania Wuppertal), Benedikt Steven (SSV Germania Wuppertal), Stefan Kroon (SSV Germania Wuppertal), Serafin Rossa (SSV Germania Wuppertal), Mustafa Sungur (SSV Germania Wuppertal), Kevin Denters (SSV Germania Wuppertal), Christoph Schneider (SSV Germania Wuppertal), Cumhur Bayzit (SSV Germania Wuppertal), Mahir Yildirim (SSV Germania Wuppertal), Ünsal Bayzit (SSV Germania Wuppertal), Julian Alberti (TuS Grün-Weiß Wuppertal), Arbnor Alija (Rhenania Hochdahl)
Wichlinghauser Kickers
Trainer: Birol Gunay Coskun
Zugänge: Benjamin Stecher (SC Sonnborn II)
Abgänge: keine
Wuppertaler SV II
Trainer: Alexander Radowski
Zugänge: Tim Schneppe (Cronenberger SC II), Justin Perne (Cronenberger SC II), Jean-Marie Körner (SV Jägerhaus Linde II)
Abgänge: Ilias Baba Ahmed (), Gioele Collura (), Igor Juranovic (), Can Bingeloglu (), Can Bingeloglu (), Valdrin Ahmeti (), Daniel Dik (), Mazlum Dogan (), Sefkan Kemaloglu (), Thanushan Thayaparan (), Jan-Phillip Breitenbach ()
ASV Mettmann II
Trainer: Ottorino Giancola
Zugänge: keine
Abgänge: Björn Roscher (SSV Erkrath), Tim Schwenzer (SV Hilden-Ost)
Blau-Weiß Langenberg II
Trainer: Tim Liedtke
Zugänge: Dirk Vuillot (Blau-Weiß Langenberg II)
Abgänge: Dirk Vuillot (Blau-Weiß Langenberg II), Sebastian Debbrecht (Karriereende), Osman Husejnovic (Unbekannt), Tobias Klem (Karriereende), Robin Kehrmann (SG Welper 1893)
FC Iraklis Neviges
Trainer: Vasili Filippou
Zugänge: Bajrush Azemi (Stella Azzurra Velbert zg.), Sopita Da Silva (Langenberger SV 1916), Muzaffer Sirlak (Türkgücü Velbert II), Durmus Gülacti (Türkgücü Velbert II), Andreas Mikeli (Türkgücü Velbert II), Dimitrios Kortsalis (TSV Einigkeit Dornap II), Jannis Mielke (SV Rot-Weiß Wülfrath II)
Abgänge: Ismail Özcan (), Mehmet Daskin (), Dennis Bock (SV Union Velbert), Firat Sener (TFC Wuppertal 95/10)
FC Mettmann 08 II
Trainer: Benjamin Waldt
Zugänge: keine
Abgänge: keine
Langenberger SV 1916
Trainer: Baran Sezgün
Zugänge: Rahman Senel (SV Rot-Weiß Wülfrath), Yafes Demirbas (SV Rot-Weiß Wülfrath), Leutrin Ibrahimi (SV Rot-Weiß Wülfrath), Mirac Aktas (SV Rot-Weiß Wülfrath), Leutrim Ibrahimi (SV Rot-Weiß Wülfrath II)
Abgänge: Fabian Dalipi (TSV Einigkeit Dornap), Denzel Lonkeu Yankam (TSV Einigkeit Dornap), Sopita Da Silva (FC Iraklis Neviges), Mehmet Ugur (TFC Wuppertal 95/10), Ali Belhadi (TFC Wuppertal 95/10), Leandros Amaadacho (TFC Wuppertal 95/10), Nick Merlin Schäfer (TFC Wuppertal 95/10), Leon Maurice Busch (TFC Wuppertal 95/10), Mete Can Güldali (TFC Wuppertal 95/10), Antonio Scursuni-Cantarella (TFC Wuppertal 95/10), Lucas Yankam (SC Sonnborn II), Artur Giess (SC Sonnborn II), Paul Rösler (SC Sonnborn II), Efekan Ugur (SC Sonnborn II), Luis Maxim Severino (SC Sonnborn II), Eren Kazar (FC Langenberg), Maurice Vaßbeck (Sportfreunde Dönberg), Tugay Temir (SV Rot-Weiß Wülfrath II), Mouad Anouri (Sportfreunde Dönberg), Jacek Wojnowski (unbekannt), Abdulrahman Kaddour (ASV Mettmann), Abdulrahman Kadour (ASV Mettmann)
SC Velbert III
Trainer: Dustin Weißgerber
Zugänge: Sebastian Altenkamp (ESC Rellinghausen II), Leon Frenkel (Stella Azzurra Velbert zg.), Fabian Paul Osenberg (Stella Azzurra Velbert zg.)
Abgänge: keine
Sportfreunde Dönberg
Trainer: Selcuk Sener
Zugänge: Marco Pletat (TSV Fortuna Wuppertal)
Abgänge: keine
Sportfreunde Siepen II
Trainer: Sven Fischer
Zugänge: keine
Abgänge: Denis Walch (SV Rot-Weiß Wülfrath II), Milad Kamal Jawad Lami (SV Rot-Weiß Wülfrath II)
SSVg Heiligenhaus II
Trainer: Adnane OualdAbbou
Zugänge: Hicham Asrihi (Aus eigener Jugend ), Leon Di Filloppo (Aus der eigenen Jugend), Hassan Asrihi (SSVg Heiligenhaus), Adnane OualdAbbou (SSVg Heiligenhaus II), Ibrahim Aadda (FSV Kettwig), Anel Dindic (SSVg Heiligenhaus), Ilir Osmani (SSVg Heiligenhaus), Hasan Can Yildirim (Türkgücü Ratingen)
Abgänge: Rahim Salimov (), Tunahan Bozkurt (), Lukas Fikus (Unbekannt), Hassan Hamzi (Unbekannt ), Anas El Methari (Unbekannt ), Bayram Yildirim (Unbekannt ), Adnane OualdAbbou (SSVg Heiligenhaus II), Hassan Hamzi (SC Sonnborn II)
Stella Azzurra Velbert II
Trainer: Thomas Trepels
Zugänge: David Brus (Stella Azzurra Velbert II), Sascha Zampieri (SSVg Velbert III), Denis Krasniqi (SV Union Velbert II), Cihan Gedik (SV Union Velbert II)
Abgänge: Abolfazl Afzali (), Dario di Motoli (), David Brus (Stella Azzurra Velbert II), Giovanni Mucci (), Raphael Merola (), Engin Cinar (), Abdelouahab Aadda (), Hamidullah Haidary (), Elton Mici (), Giovanni Mucci (), Samuele Palmeri (), Vincenzo Palmeri (), Omar Saou (), Hamza Ziani (), Vincenzo Palmeri (TVD Velbert III), Samuele Palmeri (TVD Velbert III), Moussa Taybi (SSVg Velbert III), Rachid El Fakir (SSVg Velbert III), Sebastian Knezovic (SSVg Velbert III), Luca Gaspari (SSVg Velbert III), Giovanni Mucci (SSVg Velbert III)
SV Bayer Wuppertal
Trainer: Mohamed Sabba
Zugänge: Nico Bornemann (), Siyar-Can Geygel (VfL Wuppertal 22), Kevin Knackmuss (VfL Wuppertal 22), Mohamed Sabba (VfL Wuppertal 22)
Abgänge: Alexander Schenk-Palitza (Karriereende), Majuran Manoharan (VfL Wuppertal 22), Jörg Sopp (Karriereende), Marco Granowski (SV Hilden-Ost), Taylan Tastan (Sportfreunde Dönberg), Onur Tastan (Sportfreunde Dönberg), Tom Heitz (Pausiert), Aurel Julius Konrad (SSV 07 Sudberg II)
SV Rot-Weiß Wülfrath II
Trainer: Milad Kamal Jawad Lami
Zugänge: Emre Cakat (Türkgücü Velbert), Harun Aslantas (), Ibrahim Demir (Alt-Herren), Denis Walch (Sportfreunde Siepen II), Tugay Temir (Langenberger SV 1916), Ilker Topal (FC Langenberg), Milad Kamal Jawad Lami (Sportfreunde Siepen II)
Abgänge: Emre Cakat (Unbekannt), Ilker Topal (FC Langenberg), Lorjan Imeri (Unbekannt), Emrah Okran (Unbekannt), Leonard Krasniqi (Unbekannt), Dominick Milotta (Unbekannt), Jannis Mielke (FC Iraklis Neviges), Issam Dakika (Unbekannt), Emre Erciyes (TSV Einigkeit Dornap), Halil Aksogan (FC Iraklis Neviges II), Emre Cöl (SC Viktoria Wuppertal Rott 89), Leutrim Ibrahimi (Langenberger SV 1916)
SV Union Velbert II
Trainer: Ralf Fedgenhäuer
Zugänge: Ralf Fedgenhäuer (Sportfreunde Dönberg), Ralf Fedgenhäuer (), Jill Cihan Tek (SV Union Velbert), Marvin Störmer (SV Union Velbert)
Abgänge: Nils Hauptmann (), Hauptmann Holger (), Maurice Kulpe (Sportfreunde Siepen), Hauptmann Holger (), Nils Hauptmann (), Robert Schiller (), Yannik Humm (), Bo Neuschäfer (TVD Velbert III), Jan-Philipp Limbach (Sportfreunde Siepen), Justin Kotterheidt (SV Hösel II), Marwin Kotterheidt (SV Hösel II), Dennis Schieck (SV Hösel II), Denis Krasniqi (Stella Azzurra Velbert II), Cihan Gedik (Stella Azzurra Velbert II)
TSV Einigkeit Dornap II
Trainer: Christian Mischketat
Zugänge: Maik Rosner (TSV Einigkeit Dornap), Luca Stasun (TSV Einigkeit Dornap), Dimitrios Kortsalis (TSV Einigkeit Dornap), Marcel Kurtz (TSV Einigkeit Dornap), Marcel Brocks (TSV Einigkeit Dornap), David Niklas Krings (TSV Einigkeit Dornap), Ben Ermels (TSV Einigkeit Dornap), Marius Ermels (TSV Einigkeit Dornap), Philip Carls (TSV Einigkeit Dornap), Marvin Cichon (), Dustin Welz (1. FC Wülfrath)
Abgänge: Dimitrios Kortsalis (FC Iraklis Neviges), Konstantin Mielke (TSV Einigkeit Dornap), Felix Obermayer (1. FC Wülfrath II)
TSV Gruiten
Trainer: Timo Hofmann
Zugänge: Frederic Lühr (FSV Vohwinkel Wuppertal)
Abgänge: keine
TSV Union Wuppertal II
Trainer: Ali Ibrahim, Alexander Trzaskowski
Zugänge: keine
Abgänge: Zakariae Itlaken (VfL Wuppertal 22)
TVD Velbert II
Trainer: Dennis Schulten
Zugänge: Nikolas Schepe (1. FC Wülfrath), Florian Bedkowski (TuS Holsterhausen), Kevin Küsters (Stella Azzurra Velbert zg.), Sven Fabian Hemsing (Stella Azzurra Velbert zg.), Kevin Oberstraß (SV Union Velbert), Felix Aron Rades (SV Union Velbert), Lyon Simon (TVD Velbert), Stefan Pavlovski (TVD Velbert), Esad Mllihuzin (TVD Velbert), Noel Tzschicholz (TVD Velbert), Younes Zibuh (TVD Velbert), Sinan Kocak (TVD Velbert), Safa Eren Topaloglu (TVD Velbert), Enes Binici (TVD Velbert), Enes Binici (TVD Velbert)
Abgänge: Joel Siragusano (TVD Velbert)
VfL Wuppertal 22
Trainer: Azedine Habsaoui, Hicham Azzaydi
Zugänge: Ayman El Khawas (SC Viktoria Wuppertal Rott 89), Darius D'Angelo (SC Sonnborn), Elias El Makrini (Cronenberger SC II), Yaakoub El Osrouti, Yaakoub (TSV Neviges-Engizek 1982), Jibriel Gintasi (1. Spvg. Solingen Wald 03), Nino Radan (1. Spvg. Solingen Wald 03), Anas Fourka (SV Hilden-Nord II), Mohamed Achkif (SSVg 06 Haan), Abdallah El Osrouti (SV Hilden-Nord II), Zakariae Itlaken (TSV Union Wuppertal II), Berzan Kilic (BV Gräfrath), Diya Namik Ahmad (C.S.I.-Milano Wuppertal), Majuran Manoharan (SV Bayer Wuppertal), Hicham Azzaydi (VfL Wuppertal 22), Hicham Azzaydi (TFC Wuppertal 95/10), Jan Nicklas Seeliger (VfL Wuppertal 22)
Abgänge: Hicham Azzaydi (VfL Wuppertal 22), Jan Nicklas Seeliger (VfL Wuppertal 22), Siyar-Can Geygel (SV Bayer Wuppertal), Kevin Knackmuss (SV Bayer Wuppertal), Mohamed Sabba (SV Bayer Wuppertal)
