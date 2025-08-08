Kreisliga B Wuppertal: Transfers der Saison 25/26

ASV Wuppertal

Trainer: Ridvan Krasnici, Zakaria Mohamed Amor

Zugänge: Benjamin Amine Krafft ()

Abgänge: Calvin Nathan Böhringer (TSV Altdorf), Dennis Kastrati (SC Viktoria Wuppertal Rott 89 II), Enes Ametov (TSV Fortuna Wuppertal II), David Durmiśevic (TSV Fortuna Wuppertal II), Ahmet Jasharovski (TSV Fortuna Wuppertal II), Ridvan Krasnici (TSV Fortuna Wuppertal II), Feliciano Menga (TSV Fortuna Wuppertal II), Souhaib Mezgouri (TSV Fortuna Wuppertal II), Alvaro Makenda Salazaku (TSV Fortuna Wuppertal II), Roland Saliji (TSV Fortuna Wuppertal II)



BV Azadi Wuppertal

Trainer: Abdullah Rezan

Zugänge: keine

Abgänge: keine



FC Langenberg

Trainer: Berkay Saral

Zugänge: Berkant Saral (), Erman Hamza (Türkgücü Velbert II), Eren Kazar (Langenberger SV 1916), Cahit Volkan Gökcel (Rückkehrer nach längerer Pause ), Resul Kalayci (Rückkehrer nach längerer Pause ), Ilker Topal (SV Rot-Weiß Wülfrath II)

Abgänge: Ege Mert Esen (Blau-Weiß Langenberg), Ilker Topal (SV Rot-Weiß Wülfrath II)



FC Mettmann 08 III

Trainer: Marcel Rütten

Zugänge: keine

Abgänge: keine



Hellas Wuppertal II

Trainer: Athanasios Tselempidis

Zugänge: keine

Abgänge: Fournaris Vasilios (), Tobias Grabinski (1. FC Wülfrath II)



SC Breite Burschen Barmen II

Trainer: Stefan Greef, Fabian Arentz

Zugänge: Felix Johannes Öhlschläger (SC Breite Burschen Barmen), Aldrin Gerxhalija (SC Breite Burschen Barmen), Fares Alhomedi Almoustafa (SC Sonnborn II)

Abgänge: keine



SC Sonnborn II

Trainer: Fabian Bollmus, Manuel Bollmus

Zugänge: Cengiz Mehmeti (SC Uellendahl), Lucas Yankam (Langenberger SV 1916), Artur Giess (Langenberger SV 1916), Paul Rösler (Langenberger SV 1916), Efekan Ugur (Langenberger SV 1916), Luis Maxim Severino (Langenberger SV 1916), Sahin Karaca (Reaktiviert), Hassan Hamzi (SSVg Heiligenhaus II)

Abgänge: Nassim Kallouch (TFC Wuppertal 95/10), Fares Alhomedi Almoustafa (unbekannt), Magnus Langenohl (inaktiv), Umut Bülbül (inaktiv), Benjamin Stecher (Wichlinghauser Kickers), Murat Polat (inaktiv), Adem Polat (inaktiv), Hani Magua (unbekannt), Francesco Pennisi (unbekannt), Fares Alhomedi Almoustafa (SC Breite Burschen Barmen II)



SC Uellendahl

Trainer: Christian Ingensandt

Zugänge: keine

Abgänge: Marco Muzzi (TSV Fortuna Wuppertal), Timo Bohlen (TFC Wuppertal 95/10), Cengiz Mehmeti (SC Sonnborn II), Muhammed Said Ekiz (TFC Wuppertal 95/10)



SSV 07 Sudberg II

Trainer: Dirk Picard

Zugänge: Aurel Julius Konrad (SV Bayer Wuppertal)

Abgänge: keine



SSV Germania Wuppertal II

Trainer: Markus Westerholz

Zugänge: Berkay Öztürk (TSV Union Wuppertal), Berkan Ertürk (TSV Union Wuppertal), Berkay Gürkan (TSV Union Wuppertal), Baran Cakir (TSV Union Wuppertal), Raphael Heynen (SSV Reichswalde), Malcolm King Gouamo Hinz (SSVg Velbert II), Thierno Diallo (SG VfB / PSV Norden)

Abgänge: Dirk Müller (), Karim Ben Hassen (), Furkan Cansoy (), Emircan Dogan (), Carmelo Di Mari (), Kian Khalaf (), Haitham Alsaad (), Alessio Lo Castro (), Anton Maximilian Mika (), Yassin Dadou (), Nicola Marotta (), Moussa Toure (), Jonas Kühl (TSV Ronsdorf II), Louange Adom Missamou (), Maurice Westerholz ()



SV Heckinghausen

Trainer: Ibrahim Tecer

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SV Jägerhaus Linde II

Trainer: Mario Zelic

Zugänge: Mario Zelic (Polizei SV Düsseldorf II), Noël Biller (SV Jägerhaus Linde), Alexander Larisch (SV Jägerhaus Linde)

Abgänge: Jean-Marie Körner (Wuppertaler SV II)



TFC Wuppertal 95/10

Trainer: Timo Bohlen, Mehmet Ugur

Zugänge: Nabil Azouagh (BV Gräfrath), Alper Güldali (BV Gräfrath), Firat Sener (FC Iraklis Neviges), Timo Bohlen (SC Uellendahl), Mehmet Ugur (Langenberger SV 1916), Ali Belhadi (Langenberger SV 1916), Leandros Amaadacho (Langenberger SV 1916), Nick Merlin Schäfer (Langenberger SV 1916), Steven Winterfeld (ASV Mettmann), Leon Maurice Busch (Langenberger SV 1916), Mete Can Güldali (Langenberger SV 1916), Antonio Scursuni-Cantarella (Langenberger SV 1916), Dogus Colak (SSV 07 Sudberg), Nassim Kallouch (SC Sonnborn II), Muhammed Said Ekiz (SC Uellendahl)

Abgänge: Marcel Clemens (Türkgücü Velbert), Hicham Azzaydi (VfL Wuppertal 22), Dominik Tim Eckstein (Vereinslos ), Tahir Akın (Pausiert )



TSV Fortuna Wuppertal II

Trainer:

Zugänge: Viktor Tarabrin (FC Polonia Wuppertal), Valentyn Lukhanov (FC Polonia Wuppertal), Gorbowyj Andrzej (FC Polonia Wuppertal), Marian Puliak (FC Polonia Wuppertal), Oleksandr Rak (FC Polonia Wuppertal), Tomasz Lipowski (FC Polonia Wuppertal), Mykola Safronov (FC Polonia Wuppertal), Yaroslav Stemkivskiy (FC Polonia Wuppertal), Sammy Masri (TSV Fortuna Wuppertal), Manuel Appelmann (TSV Fortuna Wuppertal), Enes Ametov (ASV Wuppertal), David Durmiśevic (ASV Wuppertal), Ahmet Jasharovski (ASV Wuppertal), Ridvan Krasnici (ASV Wuppertal), Feliciano Menga (ASV Wuppertal), Souhaib Mezgouri (ASV Wuppertal), Alvaro Makenda Salazaku (ASV Wuppertal), Roland Saliji (ASV Wuppertal)

Abgänge: Mohammad Taher (SC Viktoria Wuppertal Rott 89 II), Marco Pletat (Sportfreunde Dönberg), Kane Schierenberg (TSV Fortuna Wuppertal)



TSV Gruiten II

Trainer: Robert Kurtis

Zugänge: keine

Abgänge: keine



TSV Union Wuppertal

Trainer: Lukas Kalms, Marcel Wernicke

Zugänge: Ilhan Acar (TuS Grün-Weiß Wuppertal), Sebastian Thorenz (Vereinslos), Elias Arraf (Vereinslos), Rufat Hacizada (Vereinslos), Sascha Geßner (Unbekannt), Pleurat Nuredini (TSV Neviges-Engizek 1982 III)

Abgänge: Justin Beller (SSV Germania Wuppertal), Mustafa Alkan (SSV Germania Wuppertal), Yousef Rasoli (SSV Germania Wuppertal), Nazar Kasianchuk (SSV Germania Wuppertal), Eren Özkan (SSV Germania Wuppertal), Deniz-Tugca Temel (SSV Germania Wuppertal), Alkan Sahingöz (SSV Germania Wuppertal), Hazim Dezic (SSV Germania Wuppertal), Ege Erdem (SSV Germania Wuppertal), Bilal Benchelh (SSV Germania Wuppertal), Omar Sarsour (SSV Germania Wuppertal), Daniel Kohlbach (SSV Germania Wuppertal), Mersad Alijevic (SSV Germania Wuppertal), Ignacio Nedic Llorente (SSV Germania Wuppertal), Cem Bodur (SSV Germania Wuppertal), Philipp Aurelio Rautenberg (SSV Germania Wuppertal), Ogulcan Ünal (SSV Germania Wuppertal), Serdar Özdemir (SSV Germania Wuppertal), Nicolas Edelmann (SSV Bergisch Born), Salem Alijevic (SSV Germania Wuppertal), Kaan Özkan (SSV Germania Wuppertal), Levin Ilias Ceylan (SSV Bergisch Born), Danylo Plakhin (SSV Germania Wuppertal), Benedikt Steven (SSV Germania Wuppertal), Stefan Kroon (SSV Germania Wuppertal), Serafin Rossa (SSV Germania Wuppertal), Mustafa Sungur (SSV Germania Wuppertal), Kevin Denters (SSV Germania Wuppertal), Christoph Schneider (SSV Germania Wuppertal), Cumhur Bayzit (SSV Germania Wuppertal), Mahir Yildirim (SSV Germania Wuppertal), Ünsal Bayzit (SSV Germania Wuppertal), Julian Alberti (TuS Grün-Weiß Wuppertal), Arbnor Alija (Rhenania Hochdahl)



Wichlinghauser Kickers

Trainer: Birol Gunay Coskun

Zugänge: Benjamin Stecher (SC Sonnborn II)

Abgänge: keine



Wuppertaler SV II

Trainer: Alexander Radowski

Zugänge: Tim Schneppe (Cronenberger SC II), Justin Perne (Cronenberger SC II), Jean-Marie Körner (SV Jägerhaus Linde II)

Abgänge: Ilias Baba Ahmed (), Gioele Collura (), Igor Juranovic (), Can Bingeloglu (), Can Bingeloglu (), Valdrin Ahmeti (), Daniel Dik (), Mazlum Dogan (), Sefkan Kemaloglu (), Thanushan Thayaparan (), Jan-Phillip Breitenbach ()

Transfers der Gruppe 2