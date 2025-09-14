Nach dem 3:1 Sieg gegen Olympia Biebesheim spielt die TSG Worfelden ganz oben mit. – Foto: Jan-Niclas Grömling

Kreisliga B: Worfelden nun erster Eintracht-Verfolger Klarer 3:1-Erfolg über Olympia Biebesheim II +++ Grippe macht siegreichen Crumstädtern zu schaffen

Kreis Groß-Gerau. Sprung auf Platz zwei der B-Liga: Nach einem 3:1 über Olympia Biebesheim II ist TSG Worfelden jetzt erster Verfolger von Spitzenreiter Eintracht Rüsselsheim, der wie die SKG Stockstadt am Wochenende pausierte.

Wie Pressesprecher Maximilian Thomas hervorhob, „freuen wir uns, dass Shazil Goraya in seinem ersten Einsatz direkt getroffen hat und Moritz Michl mit einem Doppelpack glänzte. Das erste Tor war ein sehenswerter Schlenzer in den Winkel.“ Olympia-Trainer Aktan Ak berichtete von fünf Ausfällen und meinte: „Die erste Halbzeit ging klar an Worfelden. In der zweiten konnten wir mehrere gute Chancen nicht nutzen.“

Nach einem 3:0 über Germania Gustavsburg hat auch TV Crumstadt die SKG Stockstadt überholt. „Uns haben durch die Grippewelle acht Stammspieler gefehlt, aber wir besaßen die größeren Chancen und haben verdient gewonnen“, fand TV-Coach Bastian Heist. Bei den weiter sieglosen Gustavsburgern beklagte Coach Hayati Acun gar neun Ausfälle im Stammkader. „Trotzdem haben wir es gut gemacht.“

Auch die Alemannia Königstädten steht nach einem 2:0 gegen Trebur-Astheim II unter den Top Vier, punktgleich mit Worfelden und Crumstadt. Trainer Garo Kiren: „Wir haben auf ein Tor gespielt vor der Halbzeit und hatten Pfosten- und Lattentreffer“. Efe Sahin scheiterte bei einem Foulelfmeter am sehr starken SG-Keeper Timo Schmidt, traf aber kurz vor der Pause doch zum 1:0. Erst gegen Ende erhöhte Daniel Liefke auf 2:0.